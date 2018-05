Android ed iOS al 99 | 9% e non c’è un’alternativa emergente

Steam Controller ora può essere utilizzato con dispositivi Android e iOS tramite Bluetooth : Pochi giorni fa vi abbiamo annunciato l'introduzione di due nuove applicazioni di Steam, ora invece siamo felici di annunciarvi la decisione di Valve di allargare la connettività Bluetooth dei suoi Steam Controller, consentendo così ai possessori di collegarlo al proprio smartphone o tablet! L'articolo Steam Controller ora può essere utilizzato con dispositivi Android e iOS tramite Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Un grafico mostra come in sette anni Android e iOS hanno conquistato il mercato mobile : Statista ha pubblicato un nuovo grafico per evidenziare il massiccio cambiamento nel mercato globale dei sistemi operativi mobile dal 2010 al 2017 L'articolo Un grafico mostra come in sette anni Android e iOS hanno conquistato il mercato mobile proviene da TuttoAndroid.

Hello Neighbor è in arrivo a luglio su Nintendo Switch - PS4 - iOS e Android : tinyBuild e Dynamic Pixels hanno rivelato all'inizio di quest'anno che Hello Neighbor sarebbe arrivato su PS4 e Nintendo Switch. Ora, le versioni iOS e Android sono state aggiunte alle piattaforme citate e tutte queste edizioni del titolo hanno ricevuto una data di uscita, ovvero il 27 luglio.Come segnala Dualshockers, le versioni mobile di Hello Neighbor saranno al pari delle altre se parliamo di contenuti, ma avranno visuali e controlli ...

Dopo iOS ora forse tocca ad Android ricevere le “Anteprime” di Netflix : Poco tempo fa vi abbiamo riferito dell'annuncio da parte di Netflix di voler portare nella sua app delle "Anteprime" molto simili alle Instagram Stories. Ora forse sono prossime al rilascio anche su Android! L'articolo Dopo iOS ora forse tocca ad Android ricevere le “Anteprime” di Netflix proviene da TuttoAndroid.

Steam Link : l'app per giocare in streaming è in arrivo su Android e iOS : Steam Link vi permette di giocare in streaming su Android e iOS Grazie alla nuova applicazione per dispositivi Android e iOS Steam Link , gli utenti potranno giocare in streaming ai titoti presenti ...

Nintendo annuncia la fine del servizio Miitomo su Android e iOS : Nintendo, mediante un comunicato sulla pagina di supporto, annuncia la fine del servizio dell'applicazione Miitomo sui sistemi operativi Android e iOS. L'articolo Nintendo annuncia la fine del servizio Miitomo su Android e iOS proviene da TuttoAndroid.

Steam Link App in arrivo su iOS e Android : Valve ha annunciato una Steam Link App per iOS e tablet\smartphone Android, che consentirà ai giocatori di giocare ai loro titoli PC preferiti su dispositivi mobili. Come riporta Gamingbolt sarete in grado di effettuare lo stream dei vostri titoli PC su dispositivi portatili, a patto di essere connessi con una linea di 5 Ghz o tramite Ethernet.Giochi come Civilization, XCOM, Total War,la saga The Sims e le numerose Visual Novel presenti su ...

Alcune curiosità di Android P che forse non sapete : Google durante l’I/O di ieri ha aggiornato nuovamente Android P andando a presentare diverse novità. Abbiamo selezionato le novità più interessanti che forse non sapete Android P: Alcune curiosità Al Google I/O 2018 è stato presentato ufficialmente Android P, ed ora è possibile installare e provare la prima release Beta di Android 9.0 P. La prima versione Beta è molto stabile […]

Windows Timeline : Android e iOS saranno compatibili entro la fine dell’anno [Build 2018] : [Aggiornamento] Joe Belfiore, durante la seconda giornata del keynote, ha rivelato alcune immagini che mostrano Windows Timeline in esecuzione su Android e iOS: Articolo originale, Windows Timeline rappresenta la novità più importante introdotta con April Update e il suo principale obiettivo consiste nel sincronizzare più PC e tablet Windows 10 uniti da uno stesso account Microsoft. Alla conferenza Build 2018, l’azienda guidata da ...

Come scaricare Video da Instagram su Android ed iOS : Guida su Come scaricare Video da Instagram su Android e iOS facilmente con diverse applicazioni per smartphone e tablet Download Video da Instagram su Android e iOS Instagram, Come Facebook, non permette di scaricare i Video condivisi, né da PC che da Android ed iOS ma per fortuna esistono tante applicazioni per scaricare un Video […]

Windows Timeline : Android e iOS saranno compatibili entro la fine dell’anno [Build 2018] : Windows Timeline rappresenta la novità più importante introdotta con April Update e il suo principale obiettivo consiste nel sincronizzare più PC e tablet Windows 10 uniti da uno stesso account Microsoft. Alla conferenza Build 2018, l’azienda guidata da Satya Nadella ha dichiarato che porterà il supporto di Windows Timeline ad Android e iOS entro la fine dell’anno ovvero con Redstone 5. In questo modo le attività dello smartphone ...

L’integrazione tra Android - iOS e Windows 10 si fa ancora più forte con “Your Phone” [Build 2018] : Il processo di integrazione tra gli smartphone Android e iOS con Windows 10 è iniziato ormai da diversi mesi e Microsoft sembra volerla migliorare ulteriormente. Durante la conferenza Build 2018, il Colosso statunitense ha annunciato una nuova applicazione denominata “Your Phone” che consentirà agli utenti di accedere istantaneamente ai messaggi di testo, alle foto e alle notifiche dello smartphone direttamente dal PC senza ...

iOS domina nei Paesi in lingua inglese - Android negli altri (Italia inclusa) : Stando a The Mobile Web Intelligence Report, pubblicato nei giorni scorsi da DeviceAtlas, nei Paesi di lingua inglese è iOS ad avere la meglio su Android L'articolo iOS domina nei Paesi in lingua inglese, Android negli altri (Italia inclusa) proviene da TuttoAndroid.

Rivoluzione in Outlook : ecco le principali novità in arrivo su Windows - Mac - Android e iOS : Microsoft, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato una vera e propria Rivoluzione in Outlook presentando numerose novità destinate al miglioramento della produttività con una maggiore intuitività e velocità nell’eseguire determinate azioni. Alcune sono state già implementate mentre altre sono in arrivo su tutte le piattaforme ad oggi supportate dal team di Outlook ovvero Web, Windows, Mac, Android e iOS (manca Windows 10 Mobile ...