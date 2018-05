Anche in Cina c’è carenza di bambini

Hezbollah avanza in Libano e trascina Anche i cristiani di Aoun : Dopo nove anni, i Libanesi hanno votato ieri per il rinnovo del Parlamento. Cala l'affluenza, ma questo poteva essere messo nel conto, anche perché, e il discorso può? estendersi alla Tunisia che ha votato per le amministrative, la partecipazione mal si concilia con la crisi sociale e con venti di guerra che spirano sempre più forti in Nord Africa e nel Vicino Oriente. Ma al di là della sfiducia evidenziata dal dato ...

Viaggi & Turismo : esplora destinazioni affascinanti con le offerte speciali di Emirates pensate Anche per le coppie : Emirates ha lanciato tariffe interessanti in tutte le classi dall’Italia verso alcune delle destinazioni più popolari del suo network globale come New York, Bangkok, Maldive, Seychelles e Mauritius. Questa offerta vale sui voli prenotati tra il 7 e il 31 maggio 2018 per Viaggi effettuati tra il 10 settembre e il 30 novembre. I prezzi sono inclusivi di tasse. Di seguito un esempio delle tariffe promozionali: Milano-New York da Euro 369 in Economy ...

Tuffi - World Serie Kazan 2018 : Cina grande protagonista Anche nella seconda giornata : seconda giornate di gare a Kazan nell’ultima tappa delle World Series 2018. Come successo già ieri la Cina ha fatto la parte della grande protagonista, conquistando la vittoria nei 3m metri maschili e nella piattaforma femminile. Successo dei padroni di casa nel sincro misto dalla piattaforma, ma va detto che la Cina non presentava coppie al via. Doppietta cinese dal trampolino maschile con il successo di Siyi Xie (536.60) sul compagno di ...

Filippine - 21esima conferenza dei ministri delle Finanze e governatori delle bAnche centrali di ASEAN - Cina - Giappone - Corea del Sud : Il Paese continuerà a applicare una politica finanziaria positiva persistendo nella linea principale della riforma del lato dell'offerta, accelerando la ristrutturazione e combinandola con '...

Sondaggio Piepoli - Matteo Salvini e il centrodestra sfiora il 40 per cento : maggioranza vicina Anche col Rosatellum : ' Vittoria virtuale del centrodestra ' e 'tendenziale ristagno del M5S e del suo leader'. Nicola Piepoli nel suo Sondaggio per la Stampa rivela che la Lega sta crescendo esponenzialmente: 'Nelle ...

Debutto record per "Infinity War". E l'11 maggio esce Anche in Cina : Debutto da record al botteghino per Avengers: Infinity War, nuovo capitolo della saga, diretto da Joe e Anthony Russo e distribuito da Disney: il blockbuster ha rastrellato 630 milioni di dollari in ...

Cascina ricorda la Liberazione Anche con una finta parata di SS. La sindaca leghista : “Così sguardo più comprensivo” : Svastiche, aquile, comandi in tedesco: non è mancato proprio niente alla finta parata di SS organizzata a Cascina dalla sindaca leghista Susanna Ceccanti, per ricordare la Liberazione dal nazifascismo. Una rievocazione storica, con tanto di occupazione dell’ex pretura, da parte di un comando tedesco, e con il gran finale segnato dall’arrivo degli americani: jeep con i soldati che salutano e bandiere a stelle e strisce che sventolano. “1944 ...

più vicina alla morte che alla vita. Però è Anche la virtù dei sognatori" : Luciano De Crescenzo ha esplorato tutto il mondo delle passioni umane, con l'aiuto dei filosofi che tanto ama, e oggi può permettersi di dire: Sono stato fortunato, come si intitola la sua autobiografia, che uscirà alla fine di giugno per ...

Cascina rievocazione storica Anche con le divise naziste : scoppia la polemica : Una rievocazione storica, con tanto di parata militare, finisce nella bufera a Cascina (Pisa). Il Comune è balzato alle cronache perché è stato il primo conquistato alla Lega in Toscana, nel 2016. A sfilare, il 27 aprile, ci saranno anche i soldati tedeschi della Panzer Division (quelli della Strage di Sant'Anna, 560 morti). Ovviamente è tutto finto, stiamo parlando, appunto, di una rievocazione storica dal titolo "1944, quando passò il Fronte". ...

Borsa : Asia sale - balzo bAnche Cina : ANSA, - MILANO, 24 APR - Borse Asiatiche in buon rialzo. Corrono gli indici cinesi con Shanghai in progresso dell'1,8% e Shenzhen dell'1,9%, tra gli acquisti soprattutto sui bancari, dopo le notizie ...

Importavano biAncheria “made in Italy” da India e Cina : Importavano biancheria “made in Italy” da India e Cina – L’etichetta parlava chiaramente di articoli “Made in Italy”, realizzati con tessuti di ottima qualità. Tutto falso: la merce, migliaia di capi di biancheria intima, proveniva da Cina e India. E’ quanto ha scoperto la Guardia di Finanza di Torino nei giorni scorsi con un’operazione – condotta dai finanzieri del Gruppo Torino e coordinata ...

Tlc : Wind Tre - con Open Fiber raggiunti Anche Opera - Rozzano e Buccinasco : Roma, 17 apr. (AdnKronos) - Wind Tre, in collaborazione con Open Fiber, è il primo Operatore tlc a portare a Opera, Rozzano e Buccinasco la fibra ultraveloce in tecnologia Fiber-To-The-Home (FTTH), l’unica che arriva direttamente nelle abitazioni dei cittadini con elevate prestazioni. Wind Tre e Ope

Cina - People's Bank of China taglia tasso riserve obbligatorie bAnche dell'1% : La People's Bank of China, banca centrale della Cina, ha annunciato che, a partire dal prossimo 25 aprile, il tasso di riserve obbligatorie per le banche, noto come RRR, sarà ridotto dell'1% per la ...

F1 Cina - Verstappen ripreso Anche da Marko : ROMA - Nel Gp di Cina, il sorpasso azzardato di Max Verstappen ai danni di Sebastian Vettel ha compromesso la gara del ferrarista, finito ottavo pur partendo dalla pole. Alla fine della corsa è stato ...