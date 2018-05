Amici | non era così prevedibile accadesse E invece dopo ieri sera i dati parlano chiaro

Valentina Verdecchi fidanzata con Zic ad Amici 2018? "Non è come ha detto la maestra" : Valentina Verdecchi e Zic di Amici 2018 sono fidanzati? Se lo chiedono tutti e finalmente è arrivata la risposta della diretta interessata! Erano settimane ormai che tanti si stavano interrogando sulla natura del rapporto tra il cantante e la ballerina della Squadra Bianca, che sono stati eliminati nella puntata da dimenticare di questo Serale, abbiamo provato a riflettere e a ripescare dal contenitore dei ricordi degli episodi che potessero ...

Perché Ermal Meta assente ad Amici di Maria De Filippi il 12 maggio? Non è in commissione esterna al 6° serale : Ermal Meta assente ad Amici di Maria De Filippi il 12 maggio: il cantautore non sarà tra i sei componenti della commissione esterna, stasera. Nel 6° serale di Amici 2018, l'artista non ci sarà Perché impegnato all'estero. In quanto vincitore del Festival di Sanremo 2018 nella categoria dei Campioni in coppia con Fabrizio Moro, Ermal Meta ha il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest, in corso di svolgimento quest'anno a ...

Heather Paris vs Biondo - nuova lite?/ "Non mi è piaciuto. Non riesco a mentire" (Amici 2018) : Heather Parisi tornerà questa sera nel serale di Amici 2018 dopo il recente viaggio a Hong Kong documentato dalle sue Instagram Stories. Con lei i suoi due figli, Dylan ed Elizabeth.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 07:16:00 GMT)

STORIA/ Non solo Porzus : com'erano cattivi i partigiani comunisti con i loro "Amici" : Continua il profilo storicamente "scorretto" della Resistenza. Sembra che i partigiani comunisti avessero una certa abitudine a reprimere il dissenso con il "fuoco amico". ALBERTO LEONI (3)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 06:09:00 GMT)STORIA/ Così il Pci ha coperto il Kgb in Italia, di S. SechiLETTURE/ Così l'antifascismo di oggi ha tradito quello originario, di D. Bilotti

Nadia Toffa non torna in TV?/ Niente Amici e Iene : ecco per quale motivo dovrebbe rinunciare ai programmi : Nadia Toffa, l'inviata e conduttrice de Le Iene, provata dalle terapie contro il tumore: il silenzio social della conduttrice preoccupa i fans che attendono notizie. (Pubblicato il Fri, 11 May 2018 15:31:00 GMT)

Valentina Verdecchi fidanzata con Zic ad Amici 2018? "Non è come ha detto la maestra" : Valentina Verdecchi e Zic di Amici 2018 sono fidanzati? Se lo chiedono tutti e finalmente è arrivata la risposta della diretta interessata! Erano settimane ormai che tanti si stavano interrogando sulla natura del rapporto tra il cantante e la ballerina della Squadra Bianca, che sono stati eliminati nella puntata da dimenticare di questo Serale, abbiamo provato a riflettere e a ripescare dal contenitore dei ricordi degli episodi che potessero ...

Maria De Filippi - ad Amici la lite in studio : 'Paraculaggine' - 'Non mi guardare'. Caos al talent : Ad Amici 2018 di Maria De Filippi continua a tenere banco la sfida a distanza tra Emma e Carmen . Uno dei professori, Carlo Di Francesco , le elogia: 'Due cantanti fantastiche sotto tutti i punti di ...

Ecco la nuova eliminata di Amici 2018 : i fan ancora non ci credono : Ad Amici 2018 verrà eliminata Carmen o Emma sabato 12 maggio: la sfida non è stata annullata, almeno a oggi le cose stanno così, anche se le proteste del pubblico stanno proseguendo e pensiamo che andranno avanti fino a quando andrà in onda la sesta puntata e scopriremo se l'eliminazione di Carmen o Emma ci sarà o meno. Questa sfida è sicuramente protagonista del momento, se ne parla in ogni daytime e viene mostrato sia come le due ragazze ...

Ballando con le stelle 2018/ Milly Carlucci : “Se Maria m’invitasse ad Amici? Non posso - il sabato lavoro!” : Ballando con le stelle 2018, Milly Carlucci intervistata da Gay.it, parla del programma e della presunta compentizione: “Se Maria m’invitasse ad Amici? Non posso, il sabato lavoro!”.(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 06:57:00 GMT)

Milly Carlucci : «Amici contro Ballando? Non è una partita di calcio» : È diventato il nuovo sport della domenica mattina, più avvincente dei risultati dell’Enalotto: chi avrà fatto più ascolti fra Amici e Ballando con le Stelle? La lotta, che assegna il trionfo all’uno e all’altro a settimane alterne, viene vissuto dagli interessati in maniera molto diversa. Con il silenzio e con il clamore, con il senso vivo della competizione e la voglia di guardare al proprio lavoro con tenerezza. «Fanno anche ...

BRYAN CAMBIA SQUADRA - Amici 2018/ Perché? Dalla Blu alla Bianca : Lauren non risparmia frecciatine... : BRYAN Ramirez CAMBIA SQUADRA ad AMICI 17 e passa da quella Blu alla SQUADRA dei Bianchi. Per quale motivo? "Per potermi confrontare con una ballerina come Lauren"(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 20:44:00 GMT)

Amici : personal trainer in carcere per induzione al bondage e non solo : Sembra non essere un periodo roseo per 'Amici di Maria De Filippi', il talent-show di Canale 5 giunto quest'anno alla sua diciassettesima edizione consecutiva; secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, un ex-personal trainer della scuola più amata dagli italiani è stato arrestato per induzione alla prostituzione e non solo. Ecco quanto è emerso circa la vicenda che vede il Commissariato di San Paolo arrestare Marco Castellano, ...