: Amici il riscatto di Carmen e la scelta di congelare l'eliminazione: - notizie_star : Amici il riscatto di Carmen e la scelta di congelare l'eliminazione: - Noemithestar : Amici: il riscatto di Carmen e la scelta di congelare l'eliminazione - Paolo_Tamagnini : @vittoriozucconi Sarà vero, ma tanti amici di origine meridionale - qui in Emilia centrale, dove gli italiani origi… -

(Di domenica 13 maggio 2018) Si è conclusa anche la sesta puntata del serale di, il talent show di Maria De Filippi in onda, in diretta, tutti i sabato su Canale 5. La puntata del 12 maggio VIDEO ha visto trionfare, a dispetto dei pronostici,. Il quinto serale, infatti, si era chiuso con una sfida, addiretta tra due cantanti: Emma della squadra bianca edella squadra blu.era stata proposta da Rudy Zerbi. Il prof, le aveva giudicate sovrapponibili. Parte degli insegnanti aveva poi deciso di rimandare l'ardua decisione al sabato successivo e così è stato. Emma VsLa sesta puntata del serale disi è aperta con una serie di prove che ha visto impegnate Emma e. Le ragazze si sono cimentate prima in duetto con i tenori de Il Volo con l'emozionante Somebody to love dei Queen e poi con l'impegnativa A natural woman di Aretha Franklin. Durante la ...