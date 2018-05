Amici 17 sesto serale riassunto | eliminati | ospiti | esibizioni 12 maggio 2018

cubemagazine

(Di domenica 13 maggio 2018)17. E’ tornato con un nuovo appuntamento il talent show condotto da Maria De Filippi. La sesta puntata è infatti andata in onda in diretta su Canale 5 sabato 12. Ecco di seguito tutto quello che è successo durante la serata traed. SCOPRI TUTTO SU #1717: i concorrenti in gara I talenti in gara nel quinto appuntamento con ildi17 sono stati: Squadra Bianca: Emma e Irama cantanti; Squadra Blu: Biondo, Carmen e Einar; Bryan e Lauren.17: nessun eliminato Ilsi è aperto con la sfida tra Emma e Carmen, rimandata dalla settimana scorsa. Le due cantanti si sono esibite entrambe con 4 brani quindi i professori hanno votato chi eliminare. Clamorosamente le votazioni sono state 4-4 così entrambe le allieve hanno conquistato la permanenza ...