Amici 17 | Belen Rodriguez imita Emma Marrone e duetta con lei Video

Belen Rodriguez e Michelle Hunziker fanno pace ad Amici 17 : Michelle Hunziker e Belen Rodriguez si sono abbracciate ad Amici È in onda in questo momento su Canale 5 la sesta puntata di Amici 2018 ed è tornata, a sorpresa, a trovare la padrona di casa, la showgirl argentina Belen Rodriguez. Altra grande ospite della serata è anche la conduttrice svizzera Michelle Hunziker. Le due donne, a riprova del buon rapporto che le lega, nonostante un piccolo screzio poco tempo fa, si sono abbracciate ...

Belén imita Emma ad Amici : la cantante reagisce così (video) : Amici 2018 Serale: Belén imita Emma e canta “Amami” in playback No, no, non è Tale e Quale Show, ma la sesta puntata di Amici 2018 Serale. Il motivo? In studio, c’è Belén che imita Emma Marrone. La showgirl si esibisce con tanto di parruccona bionda, giacchetto nero e la canzone “Amami” interpretata rigorosamente in […] L'articolo Belén imita Emma ad Amici: la cantante reagisce così (video) proviene da Gossip ...

“Quando la vedi - gra**”. De Martino contro Emma. Ad Amici erano presenti proprio tutti : la Marrone e i suoi ex. L’imbarazzo si respirava - ma la battuta dell’ex di Belen ha fatto strabuzzare gli occhi : gelo totale : L’ultima puntata di Amici ha riservato qualche sorpresina per gli amanti del gossip. In studio, dopo la pausa dell’Isola dei Famosi, è tornato Stefano De Martino. Il suo ingresso mano nella mano con Maria De Filippi è stato salutato da un applauso caloroso. Il ballerino si è prestato a un esperimento legato a una polemica nata in seno alla scuola circa l’intonazione del cantante Biondo. L’ex di Belen ha cantato con ...

Belen Rodriguez dopo Amici : “Ringrazio la vita - non smette mai di stupirmi” : Belen Rodriguez dopo la serata ad Amici di Maria De Filippi: “Ringrazio la vita, non smette mai di stupirmi” Ieri sera, nel serale di Amici di Maria De Filippi sono planati due pezzi da novanta: Diego Armando Maradona, annunciato con anticipo, e Belen Rodriguez, giunta a gran sorpresa (le voci mormorano che sia stata chiamata […] L'articolo Belen Rodriguez dopo Amici: “Ringrazio la vita, non smette mai di stupirmi” ...

Amici schiera anche Maradona e Belen contro Ballando : Maria De Filippi e Maradona E’ una delle sfide più incerte e sentite della stagione, il cui esito si fa inaspettato settimana dopo settimana. La partita tra Ballando con le Stelle e Amici è ancora tutta da giocare, con le due ‘capitane’ Milly Carlucci e Maria De Fillippi che finora non si sono risparmiate, nemmeno a punzecchiarsi a distanza. Entrambe, però, arrivano al terzo round di questa sera dopo giorni di silenzi, figli ...

Amici di Maria De Filippi - Belen Rodriguez balla con Maradona e la mano scivola proprio lì : Ad Amici di Maria De Filipp i è stata la serata di Belen Rodriguez e Diego Armando Maradona , i due argentini più famosi d'Italia insieme a Papa Francesco . 'Per me lui è come il Papa', scherza non a ...

Belén balla con Maradona ad Amici : la De Filippi ha il suo “Ballando con le stelle” : Belén Rodriguez e Maradona ballano insieme nel terzo Serale di Amici 2018 Sì sì, avete visto bene. Sabato 21 aprile nel terzo Serale di Amici 2018 Belén Rodriguez e Diego Armando Maradona hanno ballato insieme in diretta TV. La conduttrice di Canale5 e l’ex calciatore, entrambi di origini argentine, si sono esibiti in un ballo di […] L'articolo Belén balla con Maradona ad Amici: la De Filippi ha il suo “ballando con le ...

Belen Rodriguez fa una sorpresa a Maradona in diretta ad Amici 2018 : Diego Armando Maradona balla con Belen ad Amici 17 Erano le 23:40 quando ad Amici 2018 c’è stato un vero e proprio colpo di scena: Maria De Filippi infatti si è rivolto a Diego Armando Maradona, ospite di questa sera, ricordando la sua passione per il ballo. La bionda conduttrice ha detto infatti che ha saputo che al campione di calcio piaceva moltissimo ballare, tanto che un po’ di tempo fa era anche intervenuto a Ballando con le ...

Maradona stasera ad Amici ballerà con Belen (Anteprima Blogo) : UPADATE: Secondo quanto apprende TvBlog stasera Diego Armando Maradona ballerà ad Amici con Belen Rodriguez. Sarà interessante anche guardare la reazione di Heather Parisi quando vedrà Maradona, ricordiamo che fra di loro negli anni ottanta c'è stata una storia d'amore. Non solo Rita Pavone, Francesco Gabbani e Loredana Bertè nella puntata di stasera sabato 21 aprile 2018 del talent show Amici, ma anche un grande campione del mondo del ...

Simona Ventura torna ad Amici. «Ho salvato tanti disperati. Belen riconoscente - altri infami» : Simona Ventura senza peli sulla lingua: «Ho salvato tanti disperati professionalmente», ha detto prima del suo ritorno ad Amici nella nuova veste. La sua carriera non è...