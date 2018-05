Alpini | Trento | al via la sfilata della 91ª adunata

Mattarella a Trento per adunata Alpini : 22.25 Il Capo dello Stato Mattarella presenzierà all'ultimo giorno dell' adunata nazionale degli Alpini , che si chiuderà con una sfilata. Mattarella deporrà una corona al Mausoleo di Battisti sulla collina del Doss, e altre due corone al monumento ai caduti italiani e a quello dei caduti austroungarici. Atmosfera di festa a Trento dove, per la seconda giornata dell' adunata , è prevista la presenza di 290.000 persone. Dall'estero sono giunti 300 ...

Alpini - l'esecuzione da brividi a Trento «Signore delle cime» per i Caduti - Il video : Il Coro della Brigata alpina tridentina in congedo ha eseguito il «Signore delle cime» al Mausoleo di Cesare Battisti a Trento

Alpini : Trento festa nelle vie del centro : ANSA, - Trento , 12 MAG - L'atmosfera è di festa in tutte le strade del centro di Trento , nei parchi e negli spazi dove gli Alpini sono arrivati per la 91/a adunata. Nel secondo giorno dell'evento, che ...

Trento - sabotati i treni per il raduno degli Alpini : pista anarchica : Le linee ferroviarie del Brennero, a Lavis, e della Valsugana a Civezzano, in Trentino, sono state sabotate nella notte che ha preceduto l'inizio dell'adunata nazionale degli alpini a Trento , dove, ...

Trento - Alpini : sabotate ferrovie per l’Adunata Nazionale/ Replica agli anarchici : “cieca follia retrograda” : Trento , 92esima Adunata Nazionale degli Alpini : scontri e minacce dai Centri Sociali con sassate sui negozi. Due attentati incendiari contro le linee ferroviarie del Brennero(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 19:45:00 GMT)

Alpini : Zaia - scritte contro penne nere a Trento - atto spregevole : Venezia, 11 mag. (AdnKronos) - “E’ un atto spregevole . Le scritte apparse a Trento contro gli Alpini , in occasione della loro Adunata nazionale a cui domenica io sarò presente, sono semplicemente deliranti. Non posso che esprimere una dura condanna per questo grave episodio”. A dirlo è il presidente

Tensione a Trento per l'adunata degli Alpini : Incendiate le centraline elettriche delle linee ferrovierie per bloccare i treni verso la città. Domenica l'arrivo del presidente Mattarella - E' iniziata stamattina con l'alzabandiera la 91esima ...

Adunata degli Alpini - Corepla dona alla città di Trento un parco giochi in plastica riciclata : Grazie all’impegno di Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e la raccolta degli imballaggi in plastica con Pro.mo Gruppo Produttori Stoviglie Monouso in plastica, il gestore dei servizi di igiene ambientale...