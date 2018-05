Almeno 9 persone sono morte in tre attentati in Indonesia

Almeno 10 persone sono morte in seguito al crollo di una diga in Kenya : Il crollo di una diga in Kenya ha causato la morte di Almeno 10 persone e il ferimento di decine di altre nei pressi di Solai, città a circa 200 chilometri nord-ovest della capitale Nairobi. Le forti piogge degli ultimi The post Almeno 10 persone sono morte in seguito al crollo di una diga in Kenya appeared first on Il Post.

Congo - paura per un focolaio di Ebola : Almeno 17 persone morte : Congo, paura per un focolaio di Ebola: almeno 17 persone morte Congo, paura per un focolaio di Ebola: almeno 17 persone morte Continua a leggere L'articolo Congo, paura per un focolaio di Ebola: almeno 17 persone morte proviene da NewsGo.

Russia - Almeno mille persone arrestate nelle proteste anti-Putin : almeno mille persone sono state fermate dalla polizia russa, in diverse città del Paese, durante le numerose proteste anti-Putin. Lo fa sapere l'ong Ovd-Info, precisando che soltanto a Mosca sarebbero ...

INDIA - TEMPESTA DI SABBIA E PIOGGIA/ Almeno 90 persone uccise per il crollo di case e piloni dell'elettricità : Violentissima TEMPESTA di vento in diverse regioni dell'INDIA, le vittime al momento sarebbero circa 90 ma nelle prossime 48 ore sono attese nuove tempeste(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:24:00 GMT)

Almeno 74 persone sono morte in una tempesta di sabbia negli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh - in India : Almeno 74 persone sono morte mercoledì notte in una tempesta di sabbia che ha colpito gli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, in India. BBC dice che ci sono anche decine di feriti. Molte persone sono morte a causa del The post Almeno 74 persone sono morte in una tempesta di sabbia negli stati del Rajasthan e dell’Uttar Pradesh, in India appeared first on Il Post.

C’è stato un attentato suicida a Tripoli - in Libia - Almeno 11 persone sono state uccise : almeno 11 persone sono state uccise a Tripoli, la capitale della Libia, in un attacco suicida contro la sede della Commissione elettorale. Un funzionario della Commissione ha raccontato che l’attacco è stato compiuto da diversi uomini: due di loro si The post C’è stato un attentato suicida a Tripoli, in Libia, almeno 11 persone sono state uccise appeared first on Il Post.

Cina - si rovesciano tre 'Dragon boat' : annegate Almeno 17 persone - : almeno sessanta gli atleti caduti nel fiume Taohua, una quarantina quelli tratti in salvo. Tre persone sarebbero ancora disperse. L'incidente sarebbe stato provocato dalle forti correnti del corso d'...

Almeno 31 persone sono morte in un attentato a Kabul - in Afghanistan : Nella mattina di oggi, domenica 22 aprile, c’è stato un attentato suicida a a Kabul, la capitale dell’Afghanistan: il ministero della Salute ha detto che sono morte Almeno 31 persone. Un attentatore suicida si è fatto esplodere in mezzo alla The post Almeno 31 persone sono morte in un attentato a Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.

Tempesta su Mosca - morta una ragazza e ferite Almeno 12 persone : Una ragazza è morta e almeno 12 altre persone sono rimaste ferite a causa di una Tempesta abbattutasi su Mosca. A darne notizia è stato il sindaco della capitale russa, Sergei Sobyanin, su Twitter, ...

Barcellona - Almeno 350mila persone alla manifestazione per “liberare i prigionieri politici” – FOTO : Al grido di “libertà per i prigionieri politici“, almeno 350mila persone hanno manifestato domenica a Barcellona protestando contro la detenzione di 17 figure dell’indipendentismo catalano, accusati di “ribellione”. Tra le richieste di chi protestava, c’è quella di aprire un dialogo politico. La polizia municipale ha fatto sapere che la folla si è dispersa nel pomeriggio senza particolari ...

Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico nel nord dell’India : Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico a Malkwal nel nord dell’India. Il pullman aveva in tutto 42 posti e apparteneva a una scuola privata, la Wazir Ram Singh Pathania: 27 delle persone morte erano studenti. La dinamica The post Almeno 30 persone sono morte nell’incidente di un pullman scolastico nel nord dell’India appeared first on Il Post.

Germania - furgone sulla folla a Münster «Almeno tre persone morte e 20 feriti» : In corso una grande operazione di polizia con parte della città vecchia blindata. I media: «Gli inquirenti temono che il veicolo possa contenere ordigni»

Almeno 45 mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della polizia : Giovedì 5 aprile più di 30 mila persone hanno manifestato a Bratislava, in Slovacchia, per chiedere le dimissioni del capo della polizia Tibor Gaspar. Ci sono stati cortei e proteste anche in diverse altre città del paese: in tutto si The post Almeno 45 mila persone hanno manifestato in Slovacchia per chiedere le dimissioni del capo della polizia appeared first on Il Post.

Almeno 4 persone sono morte nel crollo di un albergo a Indore - in India : La sera di sabato 31 marzo Almeno 4 persone sono morte e molte altre sono state ferite nel crollo di un albergo a Indore, nell’India centrale. Il crollo è avvenuto dopo che un’automobile si è scontrata contro uno dei pilastri The post Almeno 4 persone sono morte nel crollo di un albergo a Indore, in India appeared first on Il Post.