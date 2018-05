Alluvione Livorno | l’azienda è in crisi | ritardi di mesi e cantieri fermi da settimane

ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 maggio 2018)che si allungano fino ad alcunidafa fatica a ripartire dopo l’del 10 settembre 2017. In particolare a Montenero, una frazione collinare famosa per il santuario meta dei pellegrinaggi mariani. Il cantiere principale è in ritardo di 2-3, spiegano dal Comune. Per un altro, poco più a valle, idi ritardo sono 4. Qui, nella notte dell’, tutto fu distrutto da un canale tombato, il botro Stringaio: ha rotto gli argini, invaso negozi e abitazioni. E per residenti e commercianti la paura è che possa succedere di nuovo. “Se il livello si alzasse un po’ di più del normale acquazzone – dice Luca Bardi, proprietario del Caffè Bardi, distrutto dalla furia dell’acqua 8fa – nel locale tornerebbero acqua e fango. Altri danni”. Lo stop dei lavori è dovuto alla...