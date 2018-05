Alluvione Livorno 8 mesi dopo Tra cementificazione e opere da fare “Il fiume esondato?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 maggio 2018) La notte tra il 9 e il 10 settembre 2017 acadono 260 millimetri di pioggia, di cui 230 in tre ore. L’si abbatte prevalentemente sulla zona sud della città. I principali corsi d’acqua che attraversanoesondano, portando a valle di tutto: fango, detriti, tronchi, automobili. Otto persone perdono la vita travolte dall’onda di piena del rio Ardenza e del rio Maggiore. Gli abitanti delle aree a pericolosità elevata e molto elevata lungo il rio Ardenza sono in totale 543 mentre lungo il rio Maggiore sono 3936. “L’assetto attuale di, ma di tutte le città italiane – spiega la geologa Giovanna Cascone – è quello che deriva da un’urbanizzazione che non ha tenuto conto del ruolo del suolo e del bacino idrografico”. E anche per quanto riguarda ledi mitigazione del rischio alluvionale, come ad esempio le ...