Allerta Meteo Lazio | criticità idrogeologica per temporali da stasera e per 18 pre

Al Nord è di nuovo Allerta meteo : nuovo allerta maltempo al Nord. La Protezione civile avverte che sono in arrivo rovesci e temporali in Piemonte e Valle d'Aosta, che parla di allerta 'gialla' sul Nord-ovest nonché in Umbria e Abruzzo. Una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo determinerà dalla giornata di domani una fase perturbata sul Nord Italia, in particolare sui settori più occidentali. Sulla base delle ...

Maltempo : Allerta Meteo a Milano - monitorati i fiumi : In arrivo una perturbazione con intensi temporali, il Comune ha attivato il piano di emergenza. allerta meteo anche in Val D'Aosta e Piemonte. Oggi vicino Roma allagamenti e alberi caduti, vigili del Fuoco soccorrono persone bloccate in auto

Bombe d'acqua e temporali : diramata l'Allerta Meteo per le prossime ore : Una perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo determinerà dalla giornata di domani una fase perturbata sul nord Italia, in particolare sui settori più occidentali. Sulla base delle previsioni...

Allerta Meteo a Milano : maltempo per la giornata della Festa della Mamma - monitorati fiumi : Allerta meteo a Milano dalla mezzanotte di oggi, sabato 12 maggio, sino alla notte di lunedì 14 maggio, per il passaggio di una perturbazione con intensi temporali. Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza. Avviato, sempre a partire dalla mezzanotte di oggi, il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi ...

Allerta Meteo Piemonte : calo delle temperature e temporali in arrivo nella giornata della Festa della Mamma : Maltempo in Piemonte, dove un violento acquazzone, con forti raffiche di vento, si è abbattuto per diversi minuti su Torino. I vigili del fuoco non segnalano, al momento, particolari criticità, ma è Allerta gialla per rischio idrogeologico su tutto il Piemonte per il transito di una perturbazione con temporali forti, associati a forti raffiche di vento e in alcuni casi a grandinate. I fenomeni, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, saranno più ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per Domenica 13 Maggio : Festa della Mamma con rischio di fenomeni estremi : Allerta Meteo Festa della Mamma – Una perturbazione atlantica in ingresso sul mediterraneo determinerà dalla giornata di domani una fase perturbata sul nord Italia, in particolare sui settori più occidentali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Maltempo - ancora pioggia : è un giovedì di Allerta meteo : ancora Maltempo sull'Italia, un mese di maggio così piovoso non si vedeva da molti anni a questa parte. Tutto a causa della mancanza di una solida alta pressione che invece rimane ancora defilata in Atlantico. Le correnti...

Allerta Meteo - dopo le bombe d'acqua arriva il ciclone islandese : A causa di una imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di Allerta regionale, il Comune di Milano ha convocato il Centro Operativo...

Allerta Meteo Lombardia - monitorato il Seveso : attivato il piano di emergenza idrica : Presa visione di un’imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di Allerta regionale, il Comune ha convocato il Centro Operativo Comunale (Coc) con procedura d’emergenza e attivato il piano per l’emergenza idrica. “Il Comune – si legge nella nota – ha anche chiesto ad Aipo l’attivazione dello scolmatore di ...

Allerta Meteo della Protezione Civile - ancora maltempo : piogge e temporali su gran parte del Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – A causa di una vasta area depressionaria presente sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, nelle prossime ore impulsi freddi in quota accentueranno le condizioni di maltempo, specie sulle regioni meridionali italiane, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

