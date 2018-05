Allegri | Con questi giocatori vincere è più facile Complimenti al Napoli

Allegri : "Con questa squadra è più facile" : 'Sono contento che i ragazzi abbiano chiuso il campionato, abbiamo una settimana in più di vacanza. Dobbiamo fare i complimenti al Napoli che ha tenuto testa a una grande Juventus. Difficilmente ...

Allegri : "Più facile con questi ragazzi" : 23.55 "Sono contento per i ragazzi che hanno chiuso questo capitolo.E' stato un anno duro,bello, entusiasmante. Complimenti al Napoli che fino alla fine ci ha tenuto testa". Massimiliano Allegri commenta con lucidità il 7° scudetto di fila della Juventus, il 4° della sua gestione. "Quattro anni in questo modo difficilmente possono ricapitare". "Vincere non è mai semplice, con questi ragazzi è più facile.A tre giorni dalla vittoria della Coppa ...

Juventus - Marotta conferma Allegri ma… non è convinto : La Juventus è in campo per la gara di campionato contro la Roma, l’obiettivo per la squadra di Massimiliano Allegri è conquistare lo scudetto con una giornata d’anticipo. Prima del match Marotta ha parlato a Premium anche del futuro di Allegri, il dirigente bianconero lascia tutte le porte aperte anche ad un possibile addio: “Non abbiamo pensato all’eventualità che Allegri vada via. A bocce ferme ci vedremo e valuteremo il ...

Juve - Allegri : “favorevole a seconde squadre” : Massimiliano Allegri si dice “assolutamente favorevole” alle seconde squadre. “E’ il punto di ripartenza per far crescere i giovani italiani”, sostiene l’allenatore della Juventus alla vigilia della trasferta contro la Roma. “Sono convinto che in Italia di giocatori giovani e bravi ce ne siano ancora, ma vanno fatti crescere e vanno fatti giocare. Quella delle seconde squadre – sottolinea – è ...

Allegri : 'De Laurentiis? Non rispondo - ma grande Napoli. Higuain con Dybala' : Il problema non è la Nazionale, dietro servono soluzioni affinché il mondo del calcio torni quello di una volta. Prima di tutto serve passione, bisogna riavvicinare i ragazzini allo sport. Sono ...

Scontro Allegri-Sconcerti al termine di Juve-Milan : Un 4-0 netto sul Milan , la quarta Coppa Italia alzata al cielo in quattro anni e quarto doblete consecutivo grazie allo scudetto che ormai è solo una formalità. È il poker perfetto di Max Allegri , ...

Juventus - Allegri resterà solo con una rivoluzione : dentro 6 acquisti : Juventus, Allegri- Uno scudetto da conquistare in maniera matematica, poi attenzioni proiettate verso il futuro. Massimiliano Allegri resterà in bianconero solamente dinanzi ad una vera e propria rivoluzione e solamente dinanzi ad almeno 6 nuovi innesti. Questo ciò che riporta l’odierna edizione di “Quotidiano Sportivo“. Juventus e Allegri parleranno del futuro solamente al termine del […] L'articolo Juventus, Allegri ...

Brunetta : I conti pubblici? "Lo spread torna a fare paura - c'è poco da stare Allegri" : Molti fondi speculativi, si vocifera nella City di Londra, sarebbero già pronti a svendere i nostri titoli di Stato, nel caso in cui l'economia italiana peggiorasse e nel caso si formasse un ...

Juventus-Milan - Allegri contro Sconcerti : "Ma quale costruzione finita" : Il tecnico bianconero risponde stizzito all'opinionista Rai: "Sono lucido a differenza vostra che non lo siete. Ho molta pazienza, ma vi aspetto tutti al varco"

Juventus - Altafini contro Allegri : “vince solo in Italia” : La Juventus chiuderà la stagione con la doppietta scudetto-Coppa Italia, un risultato buono ma non entusiasmante, pesa infatti l’eliminazione in Champions League. Non ha convinto il percorso di Allegri, José Altafini non le manda a dire all’allenatore bianconero come riporta juvenews.eu: “Ieri nemmeno gli attaccanti bianconeri hanno fatto la differenza, ma io non capisco invece perché Gattuso continui a tenere in panchina André ...

Juventus-Milan 4-0 - lite Allegri-Sconcerti : “Ogni volta che parlate fate delle domande…” (VIDEO) : lite Allegri-Sconcerti- Un post gara travagliato quello di ieri sera al termine della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus per 4-0 nei confronti del Milan. Siparietto post gara tra Allegri e il giornalisti Sconcerti. Secca risposta dell’allenatore alla domanda del giornalista. Il tecnico della Juventus è apparso piuttosto stizzito dopo le dichiarazioni del giornalista. […] L'articolo Juventus-Milan 4-0, lite Allegri-Sconcerti: ...

Juventus - Allegri furioso : lite in diretta tv con Sconcerti : La Juventus ha vinto la Coppa Italia contro il Milan, 4-0 il risultato finale ma non sono mancati i momenti di nervosismo, come la lite in diretta tv tra il tecnico Massimiliano Allegri ed il giornalista Mario Sconcerti. Il giornalista ha chiesto al tecnico della Juventus se dopo una lunga serie di successi non notasse qualche scricchiolio, se non pensasse d’essere arrivato al massimo. Ecco la risposta di Allegri: “Il massimo non c’è mai. ...

Allegri-Higuain - alta tensione : il tecnico bianconero svela un retroscena sul Pipita : Nella gara di ieri è andata in scena la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan, successo per la squadra di Massimiliano Allegri, 4-0 il risultato finale ma partita nettamente condizionata dagli errori del portiere Donnarumma, punteggio che può essere considerato bugiardo. Scelte a sorpresa dell’allenatore bianconero, in panchina l’attaccante Gonzalo Higuain che non ha gradito la decisione, la conferma è arrivata direttamente da ...