Alice Rohwacher alla conquista di Cannes | «Il mio film libero e bislacco»

(Di domenica 13 maggio 2018) Dieci minuti di applausi e un’accoglienza che fa già presagire importanti premi. Lazzaro Felice, il nuovodiRohrwacher,la 71esima edizione del festival di. E quasi non poteva essere altrimenti: la regista italiana, 36 anni, è una «figlia della Croisette», avendo debuttato qui nel 2011 con Corpo Celeste (a La Quinzaine des Réalisateure) e vinto con il suo secondo lungometraggio Le Meraviglie il Grand Prix Speciale della Giuria, nel 2014. Oggi torna in concorso al Festival con una favola metà bucolica, metà neorealista, quella del giovane Lazzaro, un contadino neanche ventenne (interpretato dall’esordiente Adriano Tardiolo), ingenuo e quasi un po’ tonto, che vive una «piccola santità senza miracoli». LEGGI ANCHELa terra delle Meraviglie di(e Alba) Rohrwacher Il, in uscita nelle sale italiane il 31 maggio, ha per protagonisti ...