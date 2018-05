Albero di 12 metri cade su un autobus a Roma | ferito l' autista

Roma - un Albero di venti metri cade vicino alla stazione Termini : Un grosso pino è caduto stamattina in via Volturno, schiantandosi nei giardini di piazza delle Finanze, vicino alla stazione Termini a Roma . Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco,...

Roma : Cade un Albero di 20 metri in parco pubblico : Roma- Un albero alto circa 20 metri e’ crollato in un giardino pubblico che al momento del crollo era aperto. E’ accaduto all’angolo tra via Volturno e Piazza delle Finanze. Il grosso albero Cadendo ha trascinato con se’ i cavi dell’illuminazione pubblica e piegato un palo di Acea. Via Volturno e’ stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Nessuno e’ rimasto ferito. E’ probabile che nelle ...