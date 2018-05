“Aida trash show” | in diretta tv | sotto gli occhi di tutti la Nizar si denuda

caffeinamagazine

: RT se vuoi che Aida Nizar ritorni al Grande Fratello. - trash_italiano : RT se vuoi che Aida Nizar ritorni al Grande Fratello. - trash_italiano : Ormai Aida Nizar non sta più giocando, sta sopravvivendo. #GF15 @GrandeFratello - trash_italiano : Dite quello che volete ma Aida Nizar è un personaggione e, nel bene e nel male, mangia in testa a tutti gli altri concorrenti. #GF15 -

(Di domenica 13 maggio 2018) Ad annunciare la sua presenza fissa a Domenica Live era stata proprio Barbara D’Urso in un breve video su Intagram e così dalla casa del Grande Fratello, Aidaci ha proprio guadagnato. Dopogli insulti e gli atti di bullismo che si è beccata, la spagnola ha intascato il suo bottino e non potrebbe essere più contenta. Nella sua prima apparizione ufficiale nel salotto di Carmelita, laha subito messo in scena il suo show, con delle cadute di gusto abbastanza evidenti. Nella puntata del 13 maggio 2018, l’ex gieffina si è subito buttata per terra il pubblico. Poi, con queste parole, la padrona di casa ha fatto una precisa richiesta ai presenti in studio: “Vorrestevoi che Aida tornasse alla Casa?”. E la risposta è: “Sììì”. Poi la domanda è stata girata allainteressata: “Martedì sera vorresti entrare nella Casa?“. E lei con gliche le ...