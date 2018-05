Aida : fuori un po' di seno - il richiamo della D'Urso : Aida Nizar fa ancora parlare di sé, dopo l'uscita dal Grande Fratello. L'attrice iberica è stata protagonista di un sensuale incidente a Domenica Live. Durante la diretta, infatti, le è uscito un po' di seno dal vestito, senza che la donna se ne accorgesse. Tuttavia, è bastato il richiamo della conduttrice Barbara D'Urso affinchè la showgirl si ricomponesse subito. Dopo il momento di imbarazzo, la Nizar si è avvicinata alla conduttrice dicendole ...

Grande Fratello 2018 - sbattuta fuori senza appello Aida Nizar. D’Urso furiosa (di nuovo) con Baye Dame : Colpo di scena: Aída Nízar, la “star” spagnola dei reality, è stata eliminata dal Grande Fratello 15 con il 51% dei voti. Una percentuale molto alta per la concorrente diventata l’idolo del web, dove tutti (o quasi) la davano per vincitrice assoluta del programma. Effettivamente Aída, descritta dalla stessa Barbara d’Urso come una “provocatrice di professione”, durante le puntate serali del reality ha sempre mostrato il suo lato più ...

Grande Fratello - 4^ puntata : fuori Aida. Nominati Simone - Mariana e Danilo Video : Oggi, mertedì 8 maggio 2017 alle ore 21:30 andra' in onda la quarta puntata [Video] del Grande Fratello 15 e come sempre si rinnova l'appuntamento con la diretta di Blasting News, per informare ed aggiornare su tutto ciò che accadra' nella Casa più spiata d'Italia e sopratutto all'interno degli studi di Canale 5. Anticipazione puntata dell'8 maggio 2018 Secondo le anticipazioni della quarta puntata del Grande Fratello 15 svelate dalla stessa ...

Gf - puntata choc : Baye Dame espulso - fuori Patrizia e Aida minaccia di andarsene Video : Oggi, lunedì 30 aprile 2018 alle ore 21:30 andra' in onda il terza puntata del #Grande Fratello 15 e come sempre si rinnova l'appuntamento con la #diretta live per informare ed aggiornare che cosa succede negli studi di Mediaset e sopratutto all'interno della Casa di Cinecitta'. Questa sera, ci saranno provvedimenti per i comportamenti gravissimi [Video] tenuti da alcuni concorrenti questa settimana. Anticipazioni della puntata di 30 aprile ...

Baye Dame fuori dal GF 15 - ma i fan chiedono anche la testa di Aida : Baye Dame Dia è stato espulso dal GF 15, ma i telespettatori non si sono placati. I social sono pieni di commenti in cui viene richiesta anche l’eliminazione di Aida Nizar. In tanti hanno notato il tentativo subdolo della spagnola di fomentare lo stesso odio di cui è vittima. Se il karma funziona per il verso positivo, a suo dire, agisce anche in senso negativo. E se il GF 15 ci ha mostrato qualcosa di forte questa settimana, non è solo ...

Gf : scherzo con acido e urina contro Aida - tutti fuori? Video : Arriva proprio oggi, 30 aprile 2018, la notizia di un pessimo scherzo organizzato da alcuni concorrenti della casa del Grande Fratello contro #Aida Nizar: avevano progettato di lanciare contro di lei secchi con urina, acido, olio bollente. Il GF ordina a tutti di fare le valigie. Intanto molto utenti sul web scrivono di essere stufi di vedere scene simili caratterizzate solo da violenza, soprattutto psicologica, contro una donna. urina, acido, ...

Grande Fratello - concorrenti fuori controllo - Baye : «Se Aida non viene espulsa vuol dire che è raccomandata» : Nella casa del Grande Fratello i concorrenti hanno una percezione diversa rispetto a quanto sta succedendo all'esterno. Se sul web e nelle trasmissioni tv, tra cui quelle condotte dalla stessa Barbara ...

GF - urla fuori dalla Casa : sono per Aida Nizar | VIDEO : Torna finalmente il sorriso sul volto di Aida Nizar. Merito di alcuni fan che hanno organizzato una "gita" fuori dalla Casa del Grande Fratello e le hanno urlato tutto il loro sostegno in questi giorni difficili in cui si...

Grande Fratello - Aida tira fuori la verità sul giallo del vomito : GF15 - Alberto e Aida Forse aveva ragione Barbara D’Urso quando diceva che da questo Grande Fratello 2018 avremmo potuto aspettarci di tutto. Ebbene, nelle ultime ore si è consumato un caso ai limiti del (buon) gusto, che ha visto protagonisti il lavandino del bagno, un improvviso malore notturno e un concorrente che ha cercato di nascondere la verità. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, qualcuno nella Casa del Grande Fratello 2018 ...

Grande Fratello 15 : Aida vs Malgioglio - fuori Valerio : ... Grande Fratello 15: così il reality è diventato un "D'Urso show" Grande Fratello 15: il primo bacio nella Casa Barbara D'Urso: "Sanrmeo, la politica e il mio legame con Mediaset" © Riproduzione ...