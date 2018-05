Adunata degli alpini a Trento | bagno di folla per Mattarella

Trento - 91esima Adunata nazionale degli alpini. Calda accoglienza per Mattarella 'Presidente - pensaci tu ' : Era dal 1998 che un capo dello Stato non si recava all'annuale adunata nazionale degli alpini. Anche per questo motivo Sergio Mattarella è stato accolto calorosamente oggi a Trento alla sfilata di ...

A Trento la 91esima Adunata nazionale degli alpini. FOTO : A Trento la 91esima Adunata nazionale degli alpini. FOTO Nel centenario della fine della Grande Guerra, la festa delle penne nere è culminata con la tradizionale sfilata. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era dal 1998 che un inquilino del Quirinale non si recava all'evento Parole ...

Trento - incendiate le centraline elettriche delle ferrovie nel giorno in cui inizia l’Adunata nazionale degli Alpini : Trento – Attentati contro la linea ferroviaria che da Verona conduce al Brennero. Sassate contro le vetrine che espongono i simboli degli Alpini. Scritte ingiuriose a Sociologia, occupata dagli anarchici. L’adunata nazionale delle Penne Nere è cominciata all’insegna dell’alta tensione. Nella notte tra giovedì e venerdì due incendi hanno colpito altrettante centraline elettriche a Lavis e Civezzano. Un terzo qualche ora dopo ...

Adunata degli Alpini - Corepla dona alla città di Trento un parco giochi in plastica riciclata : Grazie all’impegno di Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e la raccolta degli imballaggi in plastica con Pro.mo Gruppo Produttori Stoviglie Monouso in plastica, il gestore dei servizi di igiene ambientale...

Adunata degli Alpini : le Penne Nere invadono Trento : Al via oggi la 91ª Adunata nazionali degli Alpini che si tiene a Trento fino a domenica, con oltre mezzo milione di Alpini e simpatizzanti. “L’Adunata non è solo una sfilata ma è anche l’orgoglio di persone che giorno dopo giorno dedicano tempo e impegno alla propria terra. E il Trentino intende essere al loro fianco” ha affermato il presidente della Provincia autonoma di Trento Ugo Rossi. Sarà l’Adunata della pace, ...