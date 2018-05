Adunata Alpini Trento | Mattarella alla sfilata

Adunata Alpini - Pinotti : un momento importante per la storia del nostro Paese : Il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, dopo aver accompagnato il presidente della Repubblica alla deposizione di due corone ai caduti italiani e austroungarici al cimitero monumentale di Trento, ha dichiarato che “è il ricordo di un momento importante per la storia del nostro Paese“. Oggi è l’ultima giornata della 91ª Adunata nazionale degli Alpini. L'articolo Adunata Alpini, Pinotti: un momento importante per la storia del ...

Adunata Alpini - Trento : sfilata interrotta per la resa degli onori a Mattarella : La sfilata della 91ª Adunata nazionale degli Alpini a Trento è stata interrotta poco fa per attendere l’arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la resa degli onori. Il Capo dello Stato ha fatto il suo ingresso nell’area della sfilata per salire sulla tribuna d’onore accompagnato dal ministro della difesa e dal capo di stato maggiore della Difesa. Gli onori al Presidente sono proseguiti con il passaggio ...

Adunata Alpini : Mattarella rende onore alle lapidi ai Caduti a Trento : Il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha raggiunto questa mattina il cimitero monumentale di Trento per la deposizione di due corone, una alla lapide dei Caduti italiani e l’altra a quella dei Caduti austroungarici. Il Presidente della Repubblica si trova a Trento nell’ultima giornata della 91ª Adunata nazionale degli Alpini. Presenti autorità civili e militari, tra cui la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ...

Trento - 91esima Adunata degli alpini : 9.48 Iniziata la sfilata della 91esima adunata nazionale degli alpini, a Trento, che si conclude oggi. Tra gli appuntamenti ufficiali, la deposizione di tre corone da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al mausoleo di Cesare Battisti e ai caduti italiani e austroungarici.

Alpini - Trento : al via la sfilata della 91ª Adunata : La sfilata della 91ª adunata nazionale degli Alpini, che si tiene a Trento, è iniziata alle 9, come da programma. Tra gli eventi previsti oggi è attesa la deposizione di tre corone da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al mausoleo di Cesare Battisti e ai caduti italiani e austroungarici. L'articolo Alpini, Trento: al via la sfilata della 91ª adunata sembra essere il primo su Meteo Web.

Mattarella a Trento per Adunata Alpini : 22.25 Il Capo dello Stato Mattarella presenzierà all'ultimo giorno dell'adunata nazionale degli Alpini, che si chiuderà con una sfilata. Mattarella deporrà una corona al Mausoleo di Battisti sulla collina del Doss, e altre due corone al monumento ai caduti italiani e a quello dei caduti austroungarici. Atmosfera di festa a Trento dove, per la seconda giornata dell'adunata, è prevista la presenza di 290.000 persone. Dall'estero sono giunti 300 ...

Alpini - 91° Adunata nazionale fra allegria e tensione : Stamani anche a Bolzano appaiono scritte contro gli Alpini nella seconda giornata di adunata del corpo scandita da tre tentativi di sabotaggio su cui indagano Digos e Polfer. La pista privilegiata ...

Trento - Alpini : sabotate ferrovie per l’Adunata Nazionale/ Replica agli anarchici : “cieca follia retrograda” : Trento, 92esima Adunata Nazionale degli Alpini: scontri e minacce dai Centri Sociali con sassate sui negozi. Due attentati incendiari contro le linee ferroviarie del Brennero(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 19:45:00 GMT)

Trento - incendiate le centraline elettriche delle ferrovie nel giorno in cui inizia l’Adunata nazionale degli Alpini : Trento – Attentati contro la linea ferroviaria che da Verona conduce al Brennero. Sassate contro le vetrine che espongono i simboli degli Alpini. Scritte ingiuriose a Sociologia, occupata dagli anarchici. L’adunata nazionale delle Penne Nere è cominciata all’insegna dell’alta tensione. Nella notte tra giovedì e venerdì due incendi hanno colpito altrettante centraline elettriche a Lavis e Civezzano. Un terzo qualche ora dopo ...

Tensione a Trento per l'Adunata degli alpini : Incendiate le centraline elettriche delle linee ferrovierie per bloccare i treni verso la città. Domenica l'arrivo del presidente Mattarella - E' iniziata stamattina con l'alzabandiera la 91esima ...

Adunata nazionale degli alpini : a Trento la carica dei 600mila - : In città sono già arrivate 60mila persone ma ne sono previste dieci volte di più. Inaugurate le aree dedicate alla festa. Giovedì un negozio che vende articoli dell'Adunata è stato preso a sassate

Adunata degli Alpini - Corepla dona alla città di Trento un parco giochi in plastica riciclata : Grazie all’impegno di Corepla Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclo e la raccolta degli imballaggi in plastica con Pro.mo Gruppo Produttori Stoviglie Monouso in plastica, il gestore dei servizi di igiene ambientale...

Alpini : aperta 91/a Adunata a Trento : ANSA, - Trento, 11 MAG - Si è aperta con la cerimonia dell'alzabandiera la 91/a adunata nazionale degli Alpini a Trento, in piazza Duomo. Autorità civili e militari e una folla di curiosi si sono ...