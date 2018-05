Adunata Alpini | a Trento 400mila persone per la sfilata

Trento - 91esima Adunata nazionale degli alpini. Calda accoglienza per Mattarella 'Presidente - pensaci tu ' : Era dal 1998 che un capo dello Stato non si recava all'annuale adunata nazionale degli alpini. Anche per questo motivo Sergio Mattarella è stato accolto calorosamente oggi a Trento alla sfilata di ...

A Trento la 91esima Adunata nazionale degli alpini. FOTO : A Trento la 91esima Adunata nazionale degli alpini. FOTO Nel centenario della fine della Grande Guerra, la festa delle penne nere è culminata con la tradizionale sfilata. Presente anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Era dal 1998 che un inquilino del Quirinale non si recava all'evento Parole ...

Adunata Alpini - Pella (Anci) : i loro valori un punto di riferimento per sindaci e comunità : “Gli Alpini rappresentano un punto di riferimento per i sindaci e per le nostre comunità“: lo ha dichiarato Roberto Pella, vice presidente vicario dell’Anci e sindaco di Valdengo, in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini in corso a Trento. “E’ un grande onore e un rinnovato piacere per noi sindaci, circa duemila provenienti da tutta Italia, essere oggi a Trento per sfilare, con la fascia tricolore, al ...

Adunata Alpini - Pinotti : un momento importante per la storia del nostro Paese : Il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, dopo aver accompagnato il presidente della Repubblica alla deposizione di due corone ai caduti italiani e austroungarici al cimitero monumentale di Trento, ha dichiarato che “è il ricordo di un momento importante per la storia del nostro Paese“. Oggi è l’ultima giornata della 91ª Adunata nazionale degli Alpini. L'articolo Adunata Alpini, Pinotti: un momento importante per la storia del ...

Trento - 91esima Adunata degli alpini : 9.48 Iniziata la sfilata della 91esima adunata nazionale degli alpini, a Trento, che si conclude oggi. Tra gli appuntamenti ufficiali, la deposizione di tre corone da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al mausoleo di Cesare Battisti e ai caduti italiani e austroungarici.

Mattarella a Trento per Adunata Alpini : 22.25 Il Capo dello Stato Mattarella presenzierà all'ultimo giorno dell'adunata nazionale degli Alpini, che si chiuderà con una sfilata. Mattarella deporrà una corona al Mausoleo di Battisti sulla collina del Doss, e altre due corone al monumento ai caduti italiani e a quello dei caduti austroungarici. Atmosfera di festa a Trento dove, per la seconda giornata dell'adunata, è prevista la presenza di 290.000 persone. Dall'estero sono giunti 300 ...

Alpini - 91° Adunata nazionale fra allegria e tensione : Stamani anche a Bolzano appaiono scritte contro gli Alpini nella seconda giornata di adunata del corpo scandita da tre tentativi di sabotaggio su cui indagano Digos e Polfer. La pista privilegiata ...

Trento - Alpini : sabotate ferrovie per l’Adunata Nazionale/ Replica agli anarchici : “cieca follia retrograda” : Trento, 92esima Adunata Nazionale degli Alpini: scontri e minacce dai Centri Sociali con sassate sui negozi. Due attentati incendiari contro le linee ferroviarie del Brennero(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 19:45:00 GMT)