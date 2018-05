Accordo su 10 temi Ma ancora mancano le soluzioni ai problemi

M5S-Lega verso l’ Accordo : «Intesa sui temi caldi». Mattarella : presidente non è notaio : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella , che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...

Flat tax - legge Fornero - disoccupati : i temi caldi dell’ Accordo fra Lega e 5 Stelle : I contenuti delle proposte contenute nell’accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega . Quota 100 per la previdenza; la tassa piatta da sperimentare il primo anno solo sui redditi aggiuntivi; mentre sul reddito di cittadinanza si partirebbe dal potenziamento dei centri per l’impiego

M5s-Pd - tanti i temi su cui un Accordo c’è già : ma sui punti cruciali incompatibilità totale : Un accordo tra M5s e Pd è possibile? Uno studio della società Reti confronta i due programmi ed evidenzia come ci sia convergenza sulla maggior parte dei temi , ma sugli argomenti centrali per entrambi l' incompatibilità è totale .Continua a leggere

Accordo di non belligeranza tra Di Maio e Salvini sui temi economici nell'attesa delle elezioni regionali : Non c'è terreno sul quale Matteo Salvini e Luigi Di Maio non si lancino messaggi concilianti. Un po' continuano a sentirsi e un po' lavorano per loro i rispettivi ambasciatori. La trama è fittissima e la questione principale adesso è il Documento di economia e finanza su cui gli artefici dell'Accordo sulle presidenze delle Camere si muovono all'unisono. Ciò conferma quella facilità di rapporto con i 5 Stelle ...