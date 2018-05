A New York verrà presentato BlackBerry KEY2 | il successore di BlackBerry KeyOne

New York : in forte denaro Lowe's Companies : Ottima performance per Lowe's Companies , che scambia in rialzo del 2,69%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Lowe's Companies mantiene forza relativa ...

A New York corre L Brands : Grande giornata per la holding di Victoria's Secret , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,05%. La tendenza ad una settimana di L Brands è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale ...

Vola a New York Ameriprise Financial : Vigoroso rialzo per Ameriprise Financial , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,21%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Ameriprise Financial ...

Borsa New York chiude positiva - Dj +0 - 80% : Chiusura in territorio positivo per la Borsa di New York. Il Dow Jones è salito dello 0,80% a 24'738,05 punti, il Nasdaq dello 0,89% a 7404,98 e lo...

New York : accelera Mallinckrodt : Seduta decisamente positiva per Mallinckrodt , che tratta in rialzo del 5,98%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mallinckrodt rispetto ...

New York : in acquisto Centurylink : Ottima performance per Centurylink , che scambia in rialzo del 6,87%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Centurylink evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

Raccolta differenziata - New York testa il modello Italia per l’umido : Il complesso di Stuytown a New York, dove è stata sperimentata la Raccolta differenziata dell’umido all’Italiana (foto: Cic) Quando Samantha MacBride, del Dipartimento di igiene della città di New York, è andata in cerca di una metropoli da cui copiare il modello di Raccolta differenziata dell’umido, è arrivata fino a Milano per trovare un sistema che facesse al caso suo. Metropoli tascabile, Milano, in confronto alla Grande ...

Raccolta umido - New York copia il modello italiano : Aumentata a New York la Raccolta dell’umido del 400% grazie al modello italiano: questo il risultato della sperimentazione di due mesi che si è svolta tra settembre e dicembre a New York nella zona residenziale Stuyvesant Town (StuyTown), uno dei più grandi plessi residenziali di Manhattan, durante la quale gli esperti italiani del Consorzio italiano compostatori (Cic) hanno introdotto strumenti e informazioni in grado di coinvolgere i cittadini ...

Raccolta umido - New York copia il modello italiano : 'Numeri che adesso non potranno che aumentare, anche grazie all'approvazione da parte del Parlamento Europeo del pacchetto sull'Economia Circolare che prevede l'obbligo dal 2023 della Raccolta ...

Criptovalute - la Borsa di New York pensa a una propria piattaforma di trading : Stando a quanto rivela un report del New York Times, la Borsa di New York , NYSE, , la più piazza finanziaria del mondo, ha in programma di lanciare una propria piattaforma di trading di criptovaluta . Sarà sufficiente per battere sul tempo Goldman Sachs e Nasdaq ? I piani di Goldman Sachs e Nasdaq Il 3 maggio ...

New York : senza freni Internationa Flavors & Fragrances : Effervescente Internationa Flavors & Fragrances , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,62%. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento rispetto ...

New York : amplia l'ascesa Michael Kors : Brilla l' azienda che produce accessori e abbigliamento di lusso , che passa di mano con un aumento del 2,00%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice World Luxury ...

Anzaldi : foto Grillo a New York un insulto ai romani : Anzaldi: insulto a difficoltà cittadini su situazione rifiuti Roma – Di seguito quanto scritto su Instagram dal deputato del Pd, Michele Anzaldi. “La foto a New York in cui Grillo ride sulla spazzatura è un insulto alle difficoltà affrontate ogni giorno dai cittadini a cui lui dice di essere vicino”. “Mentre il caldo- spiega- si avvicina e la situazione dei rifiuti a Roma diventa di giorno in giorno peggiore, mentre i ...

Raccolta differenziata - New York è nei guai e allora chiede aiuto a Milano : ... Torino e Padova " sono pronti a fare altrettanto intercettando parte dei 4,7 miliardi di incentivi messi a disposizione della comunità europea per avviare progetti di economia circolare. «Si ...