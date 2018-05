A Lignano il corso sulla felicità per insegnare alle dipendenti a gestire lo

huffingtonpost

(Di domenica 13 maggio 2018) Essere felici lavorando.lo stress - che inevitabilmente aumenta durante la stagione estiva -, trovare il giusto modo di comunicare con i clienti. Perché la vendita non deve essere pensata solo come la cessione di un prodotto, ma come un rapporto da instaurare con le persone.Eccolo il valore aggiunto. Che le- una quindicina - del negozio di abbigliamento Nadalini dihanno appreso durante una due giorni di "felicità". Incentrato, tecnicamente,formazione all'intelligenza emotiva nella vendita.Lezioni teorico-pratiche tenute dal formatore esperto di sviluppo personale e di qualità degli ambienti lavorativi, Matteo Rizzato, per comprendere come affrontare il proprio lavoro con maggiore serenità grazie a "piccoli strumenti quotidiani – spiega – che partono dalla consapevolezza della propria comunicazione e ...