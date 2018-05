A Cannes arriva un film italiano su Osho

Le donne a Cannes - arriva il #MeToo : ANSA, - Cannes , 11 MAG - arriva no le donne . Su per la Montee des Marches il 12 maggio tante star da tutto il mondo. Si sale insieme per Les Filles du Soleil di Eva Husson con Emmanelle Bercot e Golshifteh Farahani, un film femminista dichiarato, sul battaglione di soldatesse curde, un gruppo di donne ...

Da Cannes arriva il siluro di Loznitsa che ha per bersaglio la propaganda di Putin : Quante bugie russe nell'Ukraina dilaniata dalla guerra civile: il Festival di Cannes, che ha sempre un occhio politico sulla selezione, ha puntato su "Donbass" di Sergei Loznitsa per l'apertura di "Un certain regard", la sua seconda sezione competitiva, dove corre anche la nostra Valeria Golino con "Euforia".Film politico per eccellenza, il siluro di Loznitsa ha per bersaglio la propaganda, la non-verità dell'informazione, manipolata con ...