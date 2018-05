A Bari è stata trovata morta una turista americana

Casamonica raid al bar a Roma - 4 arresti : disabile frustata e botte al Bari sta/ Vittime : nessuno ci ha aiutato : raid dei Casamonica nel bar di Roma , quartiere Roma nina: 4 arresti per le fristate alla disabile e le aggressioni ai baristi. La vittima, " nessuno ci ha aiutato "(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 10:04:00 GMT)

Roma - raid dei Casamonica in un bar : disabile frustata per essersi ribellata | Il Barista : “Ho paura - temo vendette” : Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile frustata per essersi ribellata | Il barista: “Ho paura, temo vendette” Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile frustata per essersi ribellata | Il barista: “Ho paura, temo vendette” Continua a leggere