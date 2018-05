5S-Lega | caccia al premier terzo

Caccia : " Lega - governo Gentiloni non adotti alcun regolamento" : UMWEB, "Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato le disposizioni necessarie all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale alla nuova direttiva dell'Unione europea relativa al controllo ...

Primo scoglio : evitare l'aumento dell'Iva. Lega -M5s a caccia del tesoro che non c'è : Roma Le ultime audizioni sul Def presso le commissioni speciali riunite di Camera e Senato si svolgeranno martedì , in calendario Conferenza delle Regioni, Confindustria, Rete Imprese e Alleanza delle ...

Troppi veti e caccia ai posti Lega-M5s - squadra in alto mare : Le posizioni anti euro rischiano di penalizzare Claudio Borghi e Alberto Bagnai, almeno per quanto riguarda il ministero dell'Economia. Possibile, invece, un incarico in quelli dell'Agricoltura o ...