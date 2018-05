24 ore del Nürburgring - Vittoria per la Porsche 911 GT3 R

Attacco a Parigi - diffuso online un video in cui l'aggressore giurava fedeltà all'Isis | Guarda : Lo Stato Islamico, attraverso l'agenzia di propaganda Amaq, ha diffuso un video in cui l'autore dell'attentato nella zona dell'Opera a Parigi, Khamzat Azimov, dichiara fedeltà all'Isis e al suo leader Abu Bakr al-Baghdadi.

Pozzuoli. A Monterusciello studente del Pitagora muore mentre gioca a calcetto : Una tragedia ha scosso il quartiere di Monterusciello a Pozzuoli (Napoli). Domenica pomeriggio é morto un ragazzo di 17 anni durante una partita di calcetto

Signorini e la leucemia : "Ho compreso il valore delle cose" : Alfonso Signorini si racconta. Il direttore di 'Chi' parla della sua battaglia contro la leucemia. Una battaglia vinta e che gli ha fatto capire tante cose della vita. 'La leucemia mi ha fatto capire ...

Diffuso il video dell'aggressore di Parigi - ha giurato fedeltà all'Isis : #BREAKING #ISIS released a footage of #Paris attacker pic.twitter.com/K5Wp81Mxwo - Guy Elster , @guyelster, 13 maggio 2018

Stati Uniti-Corea del Nord : segretario di Stato Pompeo - settore privato Usa investirà in infrastrutture energetiche se denuclearizzazione è ... : "Penso che la prospettiva per la Corea del Nord sia quella di diventare una nazione normale, di comportarsi e interagire con il resto del mondo come fa la Corea del Sud", ha detto Bolton. Il 30 ...

Risultati play off Basket A2/ Diretta live score delle partite. In campo! (quarti gara-1) : Risultati playoff Basket A2: Diretta live score delle partite di gara-1 dei quarti, che aprono il secondo turno ad eliminazione Diretta (oggi 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:38:00 GMT)

Domenica In - Anna Tangelo : “Una delle più belle storie d’amore d’Italia” : “Una delle più belle storie d’amore d’Italia”. Così Anna TaTangelo ha definito la storia d’amore con Gigi D’Alessio. Ospite di Cristina Parodi a Domenica In su Rai1, la TaTangelo ha aggiunto: “Lo dico con orgoglio, perché quando le cose sono fatte col cuore, sono fatte in maniera sincera, non c’è altro da aggiungere, lo rifarei tremilacinquecento altre volte”. E, parlando della sua attuale situazione, ha ...

Giro d'Italia : interrogazione del Senatore PD Magorno sulla telecronaca RaiSport della 7ª tappa in Calabria : ... sulla base del contratto di servizio in essere con Rai-Sport, per riparare nei confronti del territorio calabrese in oggetto a tutela della sua dignità a della sua economia in considerazione della ...

“Kroton - la Capitale della Magna Grecia” : l’orgoglio pitagorico nella coreografia mozzafiato dello Scida [FOTO e VIDEO] : 1/4 Foto Instagram ...

Fiorentina-Cagliari - lacrime per Astori : momenti da brividi prima del match : Fiorentina-Cagliari, lacrime per Astori – Si sta giocando la 37^ giornata del campionato di Serie A, importante partita quella tra Fiorentina e Cagliari per gli obiettivi di classifica di entrambe, i viola per l’Europa League, i rossoblu per la salvezza. brividi prima della partita, omaggio per Davide Astori, difensore trovato morto nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese. Le due squadre si ...