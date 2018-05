GiocatOre dell’Anno UNFP della Ligue 1 : vincono Neymar e Mbappè! : Il 13 maggio l’UNFP, l’associazione che riunisce i calciatori professionisti del campionato francese ha assegnato vari premi per la stagione calcistica 2017/18 e fra questi quelli come “Miglior Giocatore dell’Anno della Ligue 1” (ossia il POTY, del campionato francese) e quello per il “Miglior giovane dell’Anno” Seguici sul GRUPPO FACEBOOK UNFP “Giocatore dell’Anno” della Ligue […] L'articolo Giocatore dell’Anno UNFP della Ligue 1: ...

Volley - UFFICIALE : Julio Velasco allenatOre di Modena! Il Guru torna in Italia - il CT della Generazione dei Fenomeni abbraccia i Canarini : Ora è davvero UFFICIALE: Julio Velasco sarà il prossimo allenatore di Modena! Il Guru della nostra pallavolo, colui che guidò la Generazione dei Fenomeni verso i due trionfi mondiali consecutivi (1990-1994) e che lanciò in orbita questo sport in Italia, ritorna nel nostro Paese e siederà nuovamente sulla panchina dei Canarini. Il 66enne di La Plata, infatti, ha chiarito la propria posizione con la Federazione Argentina e ha confermato che questa ...

Impegno sul nome del premier nelle prossime Ore. Manca ancora la quadra - appuntamento al Colle : Pronti a riferire su tutto, da domani. Clic. La telefonata di Luigi di Maio al segretario generale della presidenza della Repubblica, Ugo Zampetti, arriva in serata, al termine di una giornata di trattative con Matteo Salvini a Milano. Una comunicazione brevissima: 23 secondi. Soprattutto il leader del M5S non fa ancora il nome del premier del nuovo esecutivo giallo-verde: lo scoglio resta ancora questo. E la giornata si chiude con un Impegno ...

24 Ore del Nürburgring - Vittoria per la Porsche 911 GT3 R : La Porsche 911 GT R #912, affidata al team Manthey, ha vinto la 24 Ore del Nürburgring. Sul gradino più alto del podio sale l'equipaggio formato da Tandy, Lietz, Pilet e Makowiecki. Alle loro spalle, le due Mercedes-AMG GT3 con la #4 di Engel, Muller, Christodoulou, Metzger davanti alla vettura gemella #5 guidata da Jager, Stolz, Buurman e Seyffarth.Finale al cardiopalma. La grande classica endurance tedesca non ha certo lesinato emozioni: ...

Attacco a Parigi - diffuso online un video in cui l'aggressOre giurava fedeltà all'Isis | Guarda : Lo Stato Islamico, attraverso l'agenzia di propaganda Amaq, ha diffuso un video in cui l'autore dell'attentato nella zona dell'Opera a Parigi, Khamzat Azimov, dichiara fedeltà all'Isis e al suo leader Abu Bakr al-Baghdadi.

Pozzuoli. A Monterusciello studente del Pitagora muOre mentre gioca a calcetto : Una tragedia ha scosso il quartiere di Monterusciello a Pozzuoli (Napoli). Domenica pomeriggio é morto un ragazzo di 17 anni durante una partita di calcetto

Signorini e la leucemia : "Ho compreso il valOre delle cose" : Alfonso Signorini si racconta. Il direttore di 'Chi' parla della sua battaglia contro la leucemia. Una battaglia vinta e che gli ha fatto capire tante cose della vita. 'La leucemia mi ha fatto capire ...

Diffuso il video dell'aggressOre di Parigi - ha giurato fedeltà all'Isis : #BREAKING #ISIS released a footage of #Paris attacker pic.twitter.com/K5Wp81Mxwo - Guy Elster , @guyelster, 13 maggio 2018

Stati Uniti-COrea del Nord : segretario di Stato Pompeo - settOre privato Usa investirà in infrastrutture energetiche se denuclearizzazione è ... : "Penso che la prospettiva per la Corea del Nord sia quella di diventare una nazione normale, di comportarsi e interagire con il resto del mondo come fa la Corea del Sud", ha detto Bolton. Il 30 ...

Risultati play off Basket A2/ Diretta live scOre delle partite. In campo! (quarti gara-1) : Risultati playoff Basket A2: Diretta live score delle partite di gara-1 dei quarti, che aprono il secondo turno ad eliminazione Diretta (oggi 13 maggio)(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 17:38:00 GMT)

Domenica In - Anna Tangelo : “Una delle più belle storie d’amOre d’Italia” : “Una delle più belle storie d’amore d’Italia”. Così Anna TaTangelo ha definito la storia d’amore con Gigi D’Alessio. Ospite di Cristina Parodi a Domenica In su Rai1, la TaTangelo ha aggiunto: “Lo dico con orgoglio, perché quando le cose sono fatte col cuore, sono fatte in maniera sincera, non c’è altro da aggiungere, lo rifarei tremilacinquecento altre volte”. E, parlando della sua attuale situazione, ha ...