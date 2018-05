10 segnali che stiamo diventando come nostra madre

Salute - l’Ordini dei medici : “I cittadini segnalino i dottori che creano dubbi” : “Diffidare delle notizie non certificate in Rete e rivolgersi sempre al medico per avere informazioni in tema di Salute, ma se ci si imbatte in un medico che instilla dubbi, ad esempio sulle vaccinazioni, l’invito è di segnalarlo al più presto all’Ordine dei medici locale”. E’ questo l’appello che il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo ...

10 segnali che state uscendo con un sociopatico : Assenza di rimorso, incapacità di sentire emozioni profonde, superficialità affettiva, umore volubile, carattere impulsivo… Sono alcuni dei tratti che caratterizzano una persona sociopatica. In realtà la parola corretta è Disordine antisociale della personalità che interesserebbe il 3% della popolazione maschile e l’1% di quella femminile. «Quando una persona non sente, il timore è che possa essere psicopatica o sociopatica, termini ...

14 segnali che hai davvero un pessimo capo : Come recita la celebre frase che zio Ben disse a Peter Parker (Spider-Man): «Da un grande potere derivano grandi responsabilità». Una massima che vale tanto per i supereroi quanto per tutti coloro che all’interno di aziende, organizzazioni e istituzioni detengono un ruolo di primaria importanza. In sintesi: per chi fa il capo. Partiamo dal presupposto che, oggigiorno, tutti amano un po’ definirsi manager di qualcosa. Benissimo, se ...

Quanta acqua bisogna bere veramente ogni giorno? Ecco come scoprire se bevi troppo poco (i segnali inequivocabili che il tuo corpo ti manda sono questi). Attenzione - è molto pericoloso : Ce lo ripetono sa secoli: bisogna bere tantissima acqua. L’acqua fa bene al corpo, alla pelle, alla linea, ci depura ed è fondamentale anche per gli organi interni. bisogna bere, bere, bere. bere anche se non si ha sete perché quando si avverte lo stimolo della sete, il corpo è già sulla via della disidratazione. Ma Quanta acqua al giorno? La risposta non è univoca. Ovviamente dipende dal tipo di vita che si conduce. Per esempio chi fa sport ...

Encefalopatia epatica : ecco i segnali ‘spia’ della malattia che ogni anno causa 15mila decessi : La confusione mentale è uno dei segnali ‘spia’ dell’insorgenza dell’Encefalopatia epatica, la complicanza con cui si manifesta lo scompenso della cirrosi, una malattia cronica e degenerativa del fegato che provoca ogni anno circa 15mila decessi. “L’Encefalopatia epatica invece si presenta in circa il 20% dei cirrotici e sulla base del decorso clinico viene classificata in episodica, ricorrente o cronica. ...

10 segnali che state vivendo una relazione a senso unico : Do ut des, lo dicevano gli antichi Romani, lo diciamo anche noi. È la regola base di qualsiasi tipo di relazione sana, che sia d’amore o d’amicizia. Dare e avere: è vero che voler bene significa donare senza aspettarsi nulla in cambio, ma è proprio quando si riceve senza chiedere che la relazione funziona. LEGGI ANCHE30 segnali che la vostra relazione è sana Di solito si fanno determinate cose per veder felice il partner, perché ci ...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono in crisi?/ segnali rassicuranti dalla showgirl : attesa la smentita : Quando si parla di vip c'è sempre il dubbio che quello che si dica "in giro" non sia reale, la presunta crisi tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi ne è la prova?(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 19:17:00 GMT)

15 segnali che è innamorato pazzo di voi : Che lui sia pazzo di voi, vi è abbastanza chiaro: stravede per voi, parla solo di voi e quando è con voi, sembra che viaggi nella mesosfera, altroché tre metri sopra il cielo. E non c’entra l’innamoramento: quella fase l’avete superata ormai da parecchi anni. No, è proprio cotto di voi e non lascia passare occasione per dimostrarvelo. Oggigiorno, trovare qualcuno che ami così profondamente qualcun altro è davvero una ...

30 segnali che la vostra relazione è sana : Ogni relazione è un caso a parte. Diversa, perché diverse sono le persone che la vivono, con meccanismi diversi. Eppure vi sono delle bandiere rosse che valgono per tutti e che dovrebbero farvi alzare le antenne che qualcosa non va. Per esempio, se lui vi tiene sotto una campana di vetro o se alza le mani, oltre alla voce, durante le discussioni. Ecco, questi sono chiari segnali che la relazione è malsana e va interrotta il prima possibile. Come ...

Anche dal Sud alcuni segnali su Iliad Italia e la sua uscita imminente : Negli ultimi tempi si è venuto a creare un vero e proprio conto alla rovescia in vista dell'uscita di Iliad Italia nel nostro Paese. Se da un lato alcune offerte di lavoro rappresentano un segnale inequivocabile sul fatto che ormai siamo agli sgoccioli, come vi abbiamo riportato di recente su OptiMagazine, allo stesso tempo non possono essere tralasciate alcune segnalazioni che la dicono lunga sullo stato dei lavori avanzato in vista ...

11 segnali che il vostro partner si sta allontanando da voi : «Mi ama ancora?». Ultimamente vi siete scoperte a pensarlo spesso: lui sembra distante e scostante e voi alla sola idea di poterlo perdere, vi siete sentite mancare la terra sotto ai piedi. Eppure colui con il quale avevate grandi progetti di vita, sembra non essere più lui. Comunicare con anticipo, affrontare ciò che non va, può voler dire scongiurare la separazione. LEGGI ANCHE10 segnali che la vostra relazione è al capolinea I segnali, i ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : segnali interessanti - qualche amarezza e lacrime di gioia. Il Mondiale degli azzurri : Dopo il consueto galà di fine competizione, a partire dal tardo pomeriggio si spegneranno definitivamente i riflettori del Mediolanum Forum di Assago, questa settimana teatro dei Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico. A distanza di otto anni dall’ultimo Mondiale disputato a Torino, il prestigioso impianto milanese si è dimostrato funzionale e competitivo, registrando ogni giorno quasi il tutto esaurito con spettatori provenienti da ...

16 segnali che siete dei gufi : Questa notte, alle 2.00 tornerà l’ora legale: lancette dell’orologio avanti di un’ora con la conseguente perdita di un’ora di sonno. A risentire maggiormente di questa situazione sono coloro per i quali dormire è un piacere innegabile. Andare a letto presto, per loro, non è contemplato: hanno il sonno ricco di sogni, vivono la notte e svegliersi, il giorno dopo, è sempre un trauma. Nel linguaggio scientifico questa ...

Milano-Sanremo 2018 : Matteo Trentin protagonista - segnali importanti in vista delle Classiche del Nord : La Milano-Sanremo 2018 è stata, è e sarà sempre quella di Vincenzo Nibali. Di un attacco che ha riportato all’Italia la Milano-Sanremo dopo 12 stagioni di astinenza. Eppure, i tifosi azzurri hanno potuto ammirare anche un ottimo Matteo Trentin, che pur senza toccare le vette del connazionale è riuscito ad evadere dal gruppo per provare a mettersi nelle migliori condizioni per vincere. In particolare, segnali incoraggianti in vista delle ...