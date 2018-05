Тrump - Iran | l’Ue vuole salvare l’accordo sul nucleare

Blastingnews

: ?rump - Iran: l’Ue vuole salvare l’accordo sul nucleare - LucianoBonazzi : ?rump - Iran: l’Ue vuole salvare l’accordo sul nucleare -

(Di domenica 13 maggio 2018) In questi giorni, nella capitaleiana sono in atto manifestazioni anti-Usa per contestare l’uscita degli Stati Uniti dall’intesa sule la conseguente escalation militare tra l’e Israele. In questo quadro, la diplomazia Europea si muove per. Sabato 12 maggio 2018, l’alto rappresentante dell’Unione Europea per gli affari Esteri e la Politica di sicurezza Federica Mogherini, ha convocato urgentemente un vertice diplomatico. Al summit, che si terrà martedì 15 maggio, saranno presenti i ministri degli esteri di Francia, Germania e Regno Unito, che incontreranno Mohammad Javad Zarif, capo della diplomazia di Teheran. Il tentativo di Ue e, sarà quello di difendere l’intesa suldalla repentina decisione adottata dalla nuova amministrazione statunitense. Federica Mogherini, commentando il prossimo incontro con il rappresentante di Teheran, ha ...