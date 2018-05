calcioweb.eu

: #Zenga: “favori all’#Inter? Io penso al #Crotone…” - CalcioWeb : #Zenga: “favori all’#Inter? Io penso al #Crotone…” - pccpla : RT @ansacalciosport: Zenga, favori a Inter? io alleno Crotone. 'Destino nerazzurri nelle loro mani, 2 vittorie ed è Champions' | #ANSA http… - FerraraLiberato : Retweeted Per sempre Napoli (@PerSempreNa): Zenga, favori a Inter? io alleno Crotone - -

(Di sabato 12 maggio 2018) Si avvicina una fondamentale gara valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A, Crotone e Lazio in campo per gli obiettivi di salvezza e Champions League. Ecco le parole diin conferenza stampa: “iosolo al Crotone e nona nessun altro. Io devo vincere per la mia squadra. Non sopporto di essere paragonato ad altre cose. Io mi sento tanto parte di Crotone, sono fatto così. Ci metto tutto per fare in modo che ci sia una simbiosi con l’ambiente in cui si lavora perché così l’obiettivo si raggiunge sempre. Io devo vincere per la mia squadra, la mia città, il mio club, i miei tifosi. Vorrei chiudere i conti domenica. Sentiamo che c’è ottimismo in città. La Lazio è una grande squadra e lo dimostra la posizione in classifica ed il campionato che ha fatto. Squadra forte, con un ottimo allenatore e gioca molto bene a calcio. Noi dovremo giocare ...