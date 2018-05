hwbrain

: Youtube e le funzionalità per un uso consapevole: le novità dell'aggiornamento - - AppleFeedNews : Youtube e le funzionalità per un uso consapevole: le novità dell'aggiornamento - - vittoriseocopy : Regole Automatizzate Facebook Ads: nuove funzionalità: - androidnewseu : Le nuove funzionalità di Youtube arrivano su Android ed iOS -

(Di sabato 12 maggio 2018) Disponibile una nuovasull’applicazioneper un utilizzo piùdel servizio: ecco in dettaglio di che cosa stiamo parlando.Pochi giorni fa vi avevamo parlato di alcuneintrodotte con l’ultima versione beta di Android P durante l’evento Google I/O di questo mese.Tra questetroviamo lechiamate da Google “digital well-being“, che hanno lo scopo principale di permettere all’utente di gestire in maniera piùle attività che vengono svolte con il proprio smartphone.e leper un uso: ledell’aggiornamento at HWBrain.it.