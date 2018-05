Xylella | Coldiretti | “Sia la priorità del parlamento”

meteoweb.eu

: RT @SEEDSandCHIPS: La #xylella fastidiosa è una grande minaccia per i ulivi, agricoltori e future coltivazioni, ma abbiamo gli strumenti pe… - ColdirettiG : RT @SEEDSandCHIPS: La #xylella fastidiosa è una grande minaccia per i ulivi, agricoltori e future coltivazioni, ma abbiamo gli strumenti pe… - tiziano281078 : RT @SEEDSandCHIPS: La #xylella fastidiosa è una grande minaccia per i ulivi, agricoltori e future coltivazioni, ma abbiamo gli strumenti pe… - SEEDSandCHIPS : La #xylella fastidiosa è una grande minaccia per i ulivi, agricoltori e future coltivazioni, ma abbiamo gli strumen… -

(Di sabato 12 maggio 2018) L’epidemia dicome priorita’ della 18esima Legislatura del Parlamento in quanto tema di importanza nazionale. E poi un corposo finanziamento pluriennale con cui rimpinguare il Contratto di distretto destinato alla rigenerazione agricola dei territori colpiti dal batterio, aiuti Pac specifici per le aziende che si stanno riconvertendo ad altre colture o che stanno riprendendo la produzione olearia, ed un imput sostanzioso alla ricerca per la realizzazione del Laboratorio a cielo aperto. Sono queste le istanze cheLecce ha posto ai nuovi eletti del Movimento 5S in un incontro che si e’ tenuto nella sede della federazione alla presenza del presidente diLecce, Pantaleo Piccinno, del direttore Giuseppe Brillante, e dei parlamentari Diego De Lorenzis, Maria Soave Alemanno, Iunio Valerio Romano, Leonardo Donno, e del consigliere regionale ...