Xiaomi arriva in Italia | Ecco le migliori Offerte da non perdersi

Xiaomi : dal 24 maggio arriva ufficialmente in Italia con i suoi prodotti (smartphone compresi) : E’ una storia che racconta un grande successo imprenditoriale quella di Xiaomi, l’ormai celebre produttore cinese che da semplice start-up nel giro di 8 anni è riuscito ad imporsi in un settore molto competitivo come quello dell’elettronica di consumo, partendo dalla Cina ed espandendosi in molti altri paesi del mondo. I più avvezzi agli acquisti online anche in Italia hanno già da tempo accesso ai principali prodotti ...

Smartphone e non solo - dal 24 maggio Xiaomi arriva in Italia : ... in Cina con uno Smartphone Xiaomi si può pagare il biglietto dei mezzi di trasporto e fare shopping online e nei negozi, ma anche chattare, vedere film e programmi tv in streaming e molto altro. C'è ...

Fin dove arriva l’amore per un’azienda : una coppia di fan indonesiani chiama Xiaomi la propria figlia : Se vi state chiedendo fino a che punto possa arrivare l'amore dei fan tecnologici, la risposta arriva da una coppia che ha deciso di chiamare la figlia Xiaomi L'articolo Fin dove arriva l’amore per un’azienda: una coppia di fan indonesiani chiama Xiaomi la propria figlia proviene da TuttoAndroid.

TWRP : arriva il supporto per Xiaomi Mi MIX 2 - Motorola Moto E4 Plus e Moto Z Play : TWRP " il team di sviluppatori indipendenti che si occupa della più famosa custom recovery del mondo Android " ha aperto le porte ad una nuova schiera di dispositivi, che da questo momento potranno godere del supporto ufficiale , per un più agevole approccio al modding . Si tratta in ...

Con Xiaomi Mi MIX 2s il produttore è quasi arrivato allo “smartphone del futuro” : In occasione del lancio di Xiaomi Mi MIX 2s, il produttore cinese non ha nascosto di ritenersi un'azienda all'avanguardia. Scopriamo insieme il perchè L'articolo Con Xiaomi Mi MIX 2s il produttore è quasi arrivato allo “smartphone del futuro” proviene da TuttoAndroid.

Nuove ROM generiche disponibili per dispositivi Project Treble - OmniROM arriva su Xiaomi Mi MIX 2 : Mentre Xiaomi MIX 2 finisce nella lista delle weekly build di OmniROM, sono disponibili le ROM generiche basate su LineageOS 15.1 e Resurrection Remix per i dispositivi compatibili con Project Treble. L'articolo Nuove ROM generiche disponibili per dispositivi Project Treble, OmniROM arriva su Xiaomi Mi MIX 2 proviene da TuttoAndroid.

MIUI 9 Global Beta arriva su Xiaomi Redmi Note 5 Pro - la versione stabile invece ha qualche bug : La versione 9.5 di MIUI 9 sta creando diversi problemi ai suoi possessori, con consumi elevati e mancate notifiche degli allarmi. Nel frattempo Xiaomi Redmi Note 5 Pro sta per ricevere una Global Beta basata su Android Oreo. L'articolo MIUI 9 Global Beta arriva su Xiaomi Redmi Note 5 Pro, la versione stabile invece ha qualche bug proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi arriva ufficialmente anche in Portogallo : Xiaomi continua la sua politica di espansione internazionale e raggiunge il Portogallo, dove gli smartphone del brand cinese saranno in vendita a partire dalla prossima settimana. L'articolo Xiaomi arriva ufficialmente anche in Portogallo proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriva in Europa (Italia) : ecco i prezzi in euro : La versione internazionale dello Xiaomi Redmi Note 5 Pro arriverà presto in europa (Italia) con banda LTE 20: ecco i prezzi di vendita in euro secondo recenti rumors.A poco più da un mese dal suo annuncio ufficiale avvenuto in Cina, gli Xiaomi Redemi Note 5 Pro dovrebbero fare molto presto capolino anche nel mercato europeo, quindi arriveranno anche in Italia.Xiaomi infatti ha già iniziato a insediarsi sul nostro territorio nazionale, e vende ...