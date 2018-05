X Factor 2018 | i giudici | le quotazioni di Asia Argento al posto di Levante

Patch di sicurezza di maggio 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese di maggio, che sono quindi disponibili via OTA o Factory Image per i dispositivi Pixel e Nexus supportati. L'articolo Patch di sicurezza di maggio 2018: Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.

Ultimo giorno dei casting di X-Factor 2018 a Roma : Indietro 30 aprile 2018 2018-04-30T11:57:03+00:00 Roma – Sono partite da Roma le selezioni dei nuovi talenti di X Factor 2018. I tre giorni capitolini di casting si chiuderanno oggi, 30 aprile. Sono in migliaia gli aspiranti cantati che si sono presentati all’Auditorium Parco della Musica per realizzare il loro sogno. Ma la sfida non è […]

X Factor 2018 - Simone Ferrari direttore artistico?/ Ecco chi sostituirà Luca Tommassini nella nuova edizione : X Factor 2018, Simone Ferrari è il nuovo direttore artistico del talent di SkyUno? Ecco le indiscrezioni su chi sostituirà Luca Tommassini(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 19:06:00 GMT)

Casting di X Factor 2018 a Roma : come iscriversi per partecipare - quali canzoni preparare : I Casting di X Factor 2018 a Roma si terranno tra il 28 e il 30 aprile. Partono dalla capitale i Casting per la nuova edizione del talent show di Sky Uno e la prima tappa si terrà a Roma! Le date sono quelle del 28-29 e 30 aprile, la location è quella dell'Auditorium Parco della Musica. I Casting di X Factor 2018 sono aperti ai maggiori di 16 anni. I ragazzi di età compresa tra i 16 anni e i 17 anni dovranno essere accompagnati da entrambi i ...

Einar Ortiz - squadra blu/ Chi è? "Scartato" da Fedez a X Factor che ha conquistato Paola Turci (Amici 2018) : Il cantante Einar Ortiz è uno dei concorrenti di Amici 2018 giunto al Serale, che prende il via questa sera, sabato 7 aprile, alle 21.10 su Canale 5. (Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 06:50:00 GMT)

The Factory - Lotta contro il tempo - Rai 4/ Info streaming del film con John Cusack (oggi - 5 aprile 2018) : The Factory - Lotta contro il tempo, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 5 aprile 2018. Nel cast: John Cusack, Dallas Roberts e Jennifer Carpenter, alla regia Morgan O'Neill. (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:00:00 GMT)

THE FactorY - LOTTA CONTRO IL TEMPO/ Su Rai 4 il film con John Cusack (oggi - 5 aprile 2018) : The FACTORY - LOTTA CONTRO il TEMPO, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 5 aprile 2018. Nel cast: John Cusack, Dallas Roberts e Jennifer Carpenter, alla regia Morgan O'Neill. (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 09:23:00 GMT)

Patch di sicurezza di aprile 2018 : Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus : Come ogni inizio mese, anche questa volta Google non ha perso tempo e ha pubblicato le nuove Patch di sicurezza, relative al mese […] L'articolo Patch di sicurezza di aprile 2018: Google rilascia OTA e Factory Image per Pixel e Nexus proviene da TuttoAndroid.

Nuove indiscrezioni sui giudici di X Factor 2018 - spunta il nome di Emma : gli ultimi dettagli : Emergono Nuove indiscrezioni sui giudici di X Factor 2018, con Emma e Sfera Ebbasta in lizza per un posto al banco del talent di Sky Uno. Secondo rumors, i due artisti sarebbero stati contattati dalla produzione per conoscere le loro intenzioni in merito a un possibile ingaggio all'interno dello show, ma per il momento non ci sono state repliche da parte dei diretti interessati. Per Emma, si tratterebbe di passare dall'altra parte della ...

X Factor 2018 : Emma Marrone e Sfera Ebbasta nuovi giudici? : Emma e Sfera Ebbasta nuovi giudici a X Factor 2018? Emma Marrone e Sfera Ebbasta nuovi giudici a X Factor 2018? Per ora si parla soltanto di trattative, ma sembra che il talent show di Sky stia “corteggiando” sia l’ex vincitrice di Amici 9 (edizione 2010 del programma di Canale5) sia il rapper italiano (il […] L'articolo X Factor 2018: Emma Marrone e Sfera Ebbasta nuovi giudici? proviene da Gossip e Tv.

Emma Marrone e Sfera Ebbasta verso la giuria di X Factor 2018? : X Factor: Emma Marrone e Sfera Ebbasta nuovi giudici? X Factor non è proprio alle porte, ma sono già iniziati i primi preparativi per scegliere i giudici dell’edizione del 2018. Dopo l’abbandono di Levante, e il probabile addio di Manuel Agnelli, la produzione del talent show targato Sky è motivata a cercare nuovi personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo pronti a conquistare il pubblico da casa. Fan Page ha lanciato due ...

X Factor 2018 - LEVANTE NON CI SARÀ/ Rumors confermati sui social : per lei carriera da scrittrice adesso? : X FACTOR 2018, LEVANTE non SARÀ tra i coach della nuova edizione del talent di SkyUno. "Confermo i Rumors, per me inizia un anno ricco di novità" (Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:30:00 GMT)

Levante lascia X Factor : nell’edizione 2018 la cantante non ci sarà : X Factor 2018, Levante non sarà tra i giudici: ecco l’annuncio ufficiale della cantante Levante lascia X Factor. Nell’edizione 2018 del popolare talent show di Sky Uno la cantante non ci sarà. Ad annunciare che nella prossima stagione tv l’artista non siederà tra i giudici del programma di Sky è la stessa Levante tramite i […] L'articolo Levante lascia X Factor: nell’edizione 2018 la cantante non ci sarà proviene da ...

Ufficiale l’addio di Levante a X Factor - nel 2018 nuovo album e secondo romanzo : “Con Sky continuo a collaborare” : Era già chiaro ormai da tempo che non sarebbe tornata a rivestire i panni di giudice e coach in tv, ma l'addio di Levante a X Factor è diventato Ufficiale con le parole della stessa cantante in due video apparsi tra le sue Instagram Stories. Sul social network che le è più affine, la cantautrice siciliana ha voluto comunicare direttamente al pubblico la scelta di non rifare l'esperienza a X Factor che lo scorso anno le è costata diverse ...