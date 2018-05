WTA MADRID - Kvitova cala il tris! Bertens cede dopo tre ore di battaglia

Tennis - WTA MADRID : Petra Kvitova cala il tris. Bertens cede dopo una pazzesca battaglia : dopo una delle partite più entusiasmanti dell’anno Petra Kvitova vince la finale del WTA Premier Mandatory di Madrid, sconfiggendo dopo quasi tre ore di gioco Kiki Bertens con il punteggio di 7-6 4-6 6-3. Si tratta del terzo titolo della carriera nella capitale spagnola per la ceca (24esimo della carriera), mentre l’olandese non riesce a vincere il suo primo Mandatory ma è stata protagonista di una settimana davvero pazzesca e che la ...

Tennis - WTA MADRID 2018 : Petra Kvitova vince il derby ceco con Karolina Pliskova e va in finale : Petra Kvitova conquista la finale del WTA Premier Mandatory di Madrid. La numero 10 del mondo ha sconfitto nel derby ceco Karolina Pliskova, numero 6 del ranking, in due set per 7-6 6-3 dopo un’ora e 43 minuti di gioco. Adesso Kvitova affronterà l’olandese Kiki Bertens, con la possibilità di vincere per la terza volta in carriera il torneo spagnolo. Pliskova parte subito con il break nel game di apertura e poi ha anche un palla per salire sul ...

Tennis - WTA MADRID 2018 : Kiki Bertens domina Caroline Garcia e vola in finale : E’ durata un’ora e sette minuti la prima semifinale del torneo WTA di Madrid. Kiki Bertens domina Caroline Garcia, numero 7 del mondo, con un doppio 6-2 e conquista la sua prima finale in carriera in un Premier Mandatory. Una prestazione davvero eccezionale quella dell’olandese, che si conferma specialista della terra rossa (semifinale al Roland Garros), che non ha lasciato assolutamente possibilità alla francese, che perde per ...

Tennis - WTA MADRID 2018 : i risultati di giovedì 10 maggio. Halep e Sharapova eliminate - Pliskova in semifinale : Una lunga giornata quella dei quarti di finale del WTA di Madrid. Sul rosso spagnolo le protagoniste odierne hanno dato grande spettacolo. Andiamo, dunque, ad analizzare i risultati. Prima match quello tra la francese Caroline Garcia (n.7 WTA) e la padrona di casa, n.25 del mondo, Carla Suarez Navarro. Le fatiche dei match precedenti si sono fatte sentire e la mobilità dell’iberica ne ha risentito. Alcuni colpi di pregevole fattura non ...

WTA MADRID : Sharapova fuori ai quarti - avanza Bertens : TORINO - Dopo Simona Halep anche Maria Sharapova esce di scena ai quarti del Mutua Madrid Open , torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in terra ...

WTA MADRID - cadono le regine : eliminate Halep e Sharapova : L'ex numero uno del mondo Maria Sharapova esce di scena ai quarti di finale del torneo Wta di Madrid , terra, montepremi 6.685.828 euro, . La russa, ora numero 52 del ranking, cede all'olandese Kiki ...

Sorpresa al WTA MADRID : Halep ko ai quarti - Tennis : Colpo di scena al torneo Wta di Madrid. Si registra l'eliminazione della numero uno del mondo Simona Halep, sconfitta per 64 63 in un'ora e 9 minuti di partita da Karolina Pliskova, numero 6 del ranking e del seeding, che ha così 'vendicato' il ko rimediato mercoledì dalla sorella ...

Tennis - WTA MADRID 2018 : i risultati di martedì 8 maggio. Poche sorprese : vincono Halep e Muguruza : Otto gli incontri sulla terra rossa di Madrid per il WTA Premier che si sta disputando nella capitale spagnola. Si sono andati a definire gli accoppiamenti per quanto riguarda gli ottavi di finale. Poche le sorprese: nel finale di giornata rischia di cadere la testa di serie numero 3 del torneo, la padrona di casa Garbine Muguruza, che rimonta alla grande e passa il turno. Match davvero duro per l’iberica contro la svizzera Donna Vekic, ...

Tennis - WTA MADRID 2018 : i risultati di lunedì 7 maggio. Pliskova elimina Azarenka. Avanti Wozniacki e Sharapova : Prime sfide del secondo turno nel tabellone femminile al WTA Premier di Madrid. Il big match di questo lunedì era senza dubbio quello che metteva di fronte Karolina Pliskova e Viktoria Azarenka. Dopo un primo set dominato dalla ceca ed un secondo nel quale invece c’è stato un monologo della bielorussa, il terzo set è stato appassionante con Pliskova che alla fine è riuscita ad imporsi per 7-5, strappando il servizio nel dodicesimo game ...

WTA MADRID - Stephens vola agli ottavi di finale : Madrid , SPAGNA, - Sloane Stephens approda agli ottavi del 'Mutua Madrid Open', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in terra battuta della Caja ...

WTA MADRID - Sharapova e Garcia agli ottavi di finale : Madrid , SPAGNA, - Maria Sharapova si qualifica per gli ottavi di finale del 'Mutua Madrid Open', torneo Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 6.685.828 euro in corso sui campi in terra ...

Tennis - WTA MADRID 2018 : i risultati di domenica 6 maggio. Halep e Wozniacki al secondo turno - vittorie per Azarenka e Sharapova : Una prova convincente per lei che affronterà nel prossimo round la portoricana Monica Puig , n.69 del mondo, . Stessa storia, stesso mare per la testa di serie n.3, padrona di casa. 6-4 6-3 per lei ...

In programma, quest'oggi, ben 20 incontri nel tabellone femminile del torneo di Madrid. Una seconda giornata che ha visto scendere in campo tante protagoniste del circuito WTA. Andiamo ad analizzare quel che di interessante è accaduto sulla terra rossa spagnola. Osservate speciali, in questo esordio, le prime due giocatrici del mondo: la rumena Simona Halep e la danese Caroline Wozniacki. La n.1 del ranking si è sbarazzata in meno di 1 ora ...