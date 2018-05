“Wow!” Ecco la figlia Morgan e Asia Argento Da questa foto | dove posa in braccio a

caffeinamagazine

(Di sabato 12 maggio 2018) Si sono ormai detti addio da molti anni, ma a tenerli legati, volenti o nolenti, c’è una: Anna Lou (avuta 16 anni fa). Stiamo parlando di, l’attrice e il cantante dei Bluvertigo. Dei due artisti sappiamo tutto, ma della? Ha 16 anni ed, essendo cresciuta in una famiglia davvero particolare, non poteva che essere eccentrica e ribelle. Il suo profilo Instagram conta quasi 24.000 followers e sono moltissime lein cui mette in mostra i suoi meravigliosi occhi azzurri e i controversi look dark, dando prova del fatto che il nonno Darioè riuscito a influenzare anche lei e il suo stile. Capelli scuri, corpo minuto e volto da bambola creano quell’effetto da fanciulla goth tipico degli anni Ottanta. Un’eleganza per nulla scontata e per questo ancora più difficile da imitare. A 12 anni ha avuto la sua prima esperienza nel cinema, ha infatti ...