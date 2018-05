WESTWORLD - Recensione episodio 2x03 Virtù e Fortuna

lostinaflashforward

(Di sabato 12 maggio 2018) These violent delights have violent ends. Ancora una volta sentiamo qualcuno pronunciare le parole di Shakespeare, ma non si tratta più Dolores. L'si apre con uno scenario esotico e inusuale e il primo pensiero va subito allo Shogunworld. In realtà capiamo quasi immediatamente che si tratta del Raj World, un parco con ambientazione dell'India britannica. In questo breve prologo assistiamo ad una ribellione degli hosts nel parco 6 (quindi la rivoluzione va molto oltre) e finalmente scopriamo da dove arriva la tigre del primoe come è giunta fino a. Insieme alla tigre arriva anche un nuovo misterioso personaggio che sicuramente avrà molto da raccontare. Contemporaneamente (nella linea temporale del passato), Dolores, insieme agli hosts che ha riprogrammato, a Teddy ed Angela, richiede protezione al Colonnello Brigham e ai Confederados in ...