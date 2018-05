romadailynews

: “Walkaround” di Massimo Sergi: Massimo Sergi è lieto di presentare il suo primo successo… - romadailynews : “Walkaround” di Massimo Sergi: Massimo Sergi è lieto di presentare il suo primo successo… - paoluccimarco : #kathodik #music Massimo Sergi ‘Walkaround’ recensione di Alessandro Bertinetto: - Kathodikit : #kathodik #music Massimo Sergi ‘Walkaround’ recensione di Alessandro Bertinetto: -

(Di sabato 12 maggio 2018)è lieto di presentare il suo primo successo:. Disponibile su tutte le piattaforme digitali. Walkaround è il primo album solista di, artista di formazione prevalentemente di tipo organista, orientatosi in un secondo momento verso il vasto spettro sonoro del solo pianoforte. Questo suo esordio si muove in un range musicale molto esteso, tra sottili venature jazz ed evidenti richiami classici, passando per alcune eleganti soluzioni pop e rarefatte malinconie, atmosfere tragiche ma sempre votate alla riflessione intima. Questo album è suddiviso in due parti. La prima consiste in dodici pezzi eseguiti dal solo pianista; nella seconda, invece,si avvale della collaborazione di due artisti Stefano Pontani blasonato chitarrista già al servizio di band di prog e jazz quali Ezra Winston, Anagramma, Vu-Meters e Matilda Mothers Project nonché ...