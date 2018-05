' W la mamma' non si farà | annullata la seconda edizione della festa

Sul red carpet senza veli. Splendida e da poco diventata mamma : di certo non rinuncia a stupire : Ogni red carpet regala sempre molte emozioni. Star di tutto il mondo si fanno ammirare in tutto il loro splendore, ma delle volte tra le dive c’è chi esagera e fa vedere anche ciò che non è richiesto. In questi giorni si sta svolgendo la 71esima edizione del Festival di Cannes e gli occhi del mondo sono puntati sulle premiazioni e sui film in concorso. Ma, come sempre, attori e vip di tutto il mondo approfittano di questo ...

Morte Sana Cheema - indagate mamma e zia/ Pakistan scarcera zio - il padre “non ho confessato - è un incidente” : Sana Cheema, mistero sulla Morte in Pakistan: indagate mamma e zia, lo zio scarcerato. Dubbi sulla confessione del padre: "non è vero, lei ha battuto la testa"(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 11:53:00 GMT)

Festa della mamma - Unicef : nei Paesi ricchi non viene allattato al seno un bimbo su 5 : Secondo un nuovo studio dell’Unicef pubblicato oggi, il numero di bambini che non vengono allattati è alto, soprattutto nei Paesi più ricchi. Nel mondo circa 7,6 milioni di bambini ogni anno non vengono allattati: anche se il latte materno salva vite, protegge i bambini e le madri da malattie letali e contribuisce a raggiungere un Qi più alto e risultati scolastici migliori, circa il 21% dei bambini nei Paesi ad alto reddito non è mai ...

Francia - 118 non le crede : mamma 22enne muore per shock emorragico : Francia sconvolta e polemiche furiose dopo la morte per shock emorragico di una ragazza di 22 anni di Strasburgo non creduta, anzi sbeffeggiata, dal servizio 118, che rifiutò di inviare un'ambulanza alle sue disperate richieste. Giunta tardi in ospedale, Naomi Musenga, giovane mamma, morì per una grave emorragia interna. I fatti risalgono al 29 dicembre, ma la polemica è scoppiata dopo la diffusione delle telefonate ai soccorsi. Da qui l'hashtag ...

Festa della mamma - ecco perché la data non è sempre la stessa : La Festa della Mamma è il giorno in cui celebriamo le nostre madri, ma la data non è sempre la stessa: vi siete mai chiesti perché? La Festa della Mamma si festeggia la seconda domenica di Maggio, ...

“Aiutatemi signora - sto malissimo” - l’operatrice non le crede. mamma 22enne muore : Francia sotto choc e polemiche furiose dopo la morte di una giovane madre di Strasburgo non creduta, anzi sbeffeggiata, dal servizio 118, che ha rifiutato di inviare un'ambulanza alle sue disperate richieste di aiuto. La ministra della Salute, Agnes Buzyn, ha avviato un'inchiesta.Continua a leggere

L’appello di Yaaba - mamma ghanese di nove bambini : “Figli miei non partite - il futuro non sia tragedia” : Yaaba, una mamma ghanese, ha visto partire i suoi figli come migranti. I sogni di un futuro migliore, però, si sono trasformati in tragedia. Sono stati sequestrati in Libia e la donna ha dovuto vendere tutto per ottenere la loro liberazione. Dopo aver fatto ritorno a casa, uno dei ragazzi è morto mentre l’altro è malato. In Ghana, nonostante lo sviluppo economico degli ultimi anni, il 25% della popolazione vive ancora sotto la soglia della ...

La mamma del Varicella party : «No ai vaccini - non uso medicine. La febbre? È giusto che ci sia...» : Qualche giorno fa il suo post su Facebook non è certo passato inosservato: una mamma aveva infatti, tra il serio e il faceto, scritto sul suo profilo di un ?Varicella party?, per...

Terribile incidente stradale : la mamma non sa ancora che la figlioletta di un anno è morta : Da ormai sei settimane, Shanei Norris, 22 anni, è in ospedale. Si sta riprendendo, ma non sa ancora che sua figlia è morta in quello sconvolgente incidente. "Stiamo trovando il momento giusto per dirglielo, ma ogni volta che parla di Reanie è come se volesse cambiare discorso" spiega un'amica.Continua a leggere

Roma - lo scuolabus non è adatto al trasporto disabili - la bimba salta la gita. La mamma : 'Altro che inclusività' : Ha dovuto rinunciare alla gita con la classe alla tenuta presidenziale di Castel Porziano perché Ilary, 9 anni di Ardea, affetta da tetraparesi, aveva bisogno di un mezzo speciale per il trasporto. Il ...

Royal wedding - Harry non dimentica Lady Diana : la ricorderà così. Un’assenza pesante - quella dell’amata mamma - nel suo giorno speciale con Meghan Markle - ma con questo tributo sarà comunque presente. Decisione (ora ufficiale) del principe : Lady Diana è ancora presente. Rivive nei gesti, nei ricordi dei figli ma anche in quelle che, se non fosse morta tragicamente più di vent’anni fa, la principessa chiamerebbe cognate. Kate Middleton, giusto per fare un esempio, ha presentato alla stampa il terzo Royal baby indossando un abito – rosso, comodo, appena sopra il ginocchio, firmato Jenny Packham – che ricorda in tutto e per tutto quello scelto da Diana nel 1984, ...