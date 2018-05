Volo cancellato | il militare assiste alla nascita della prima figlia in videochiamata con

Volo cancellato - il militare assiste alla nascita della prima figlia con FaceTime : Mille miglia tra El Paso, in Texas, e la sua città natale, in Mississippi, ma il giovane militare non ha rinunciato a veder venire al mondo la sua bambina. Si è seduto sul pavimento del Dallas-Fort ...

Ryanair beffa 4 turisti : 100 euro di rimborso in meno per un Volo cancellato : Dall'aeroporto Antonio Canova di Treviso, il 21 giugno, due coppie italiane dovevano partire per godersi giorni di relax nella bella Creta, in Grecia. Peccato però che i quattro hanno dovuto fare i conti con la compagnia low cost Ryanair, che a metà aprile ha comunicato di non aver più intenzione di effettuare alcun volo per la tratta Treviso-Chania, lasciando a terra tutti coloro che da tempo avevano prenotato, ad un prezzo favorevole, il ...