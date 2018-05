Volley | Nazionale Femminile | ecco le 14 atlete per gli Stati Uniti

Volley femminile - Nations League 2018 : le convocate dell’Italia per la prima tappa. A Lincoln senza Egonu e tante big - Nazionale giovane : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha diramato le convocazioni per la prima tappa della Nations League 2018. Le azzurre saranno impegnate a Lincoln (USA) dal 15 al 18 maggio dove affronteranno le padrone di casa, la Polonia e la Turchia. Come già annunciato, saranno assenti tutte le ragazze di Novara e Conegliano che hanno disputato la Finale Scudetto e la Final Four di Champions League: Paola Egonu, Cristina ...

Volley : Nazionale Femminile - l'Italia battuta dal Giappone nella prima stagionale : BUSTO ARSIZIO , VARESE, - L' Italia Femminile , in evidente ritardo di preparazione, si fa battere nella prima amichevole della stagione, davanti al pubblico del Palayamamay di Busto Arsizio , oltre ...

Volley : dal 7 maggio primo collegiale della nazionale maschile : ROMA - Parte la stagione della nazionale Seniores maschile. Il tecnico azzurro Gianlorenzo Blengini ha convocato per lunedì 7 maggio, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, ...

Volley - Il ct Blengini ha convocato in Nazionale sei atleti dell'Azimut Modena : Sei atleti di Modena Volley convocati dal ct Blengini per la Volleyball Nations League Maschile E' stata diramata in data odierna la lista dei 26 atleti che prenderanno parte alla Volleyball Nations ...

Volley - Luca Vettori fuori dalla Nazionale : l’Italia rinuncia a sorpresa all’opposto. La clamorosa esclusione : Luca Vettori fuori dalla Nazionale è la notizia del giorno per quanto riguarda l’universo del Volley. L’opposto è stato a sorpresa escluso dalla rosa dei 26 giocatori per la Nations League e, salvo stupefacenti sorprese nei prossimi mesi, sarà fuori anche dai Mondiali casalinghi. La stagione del 27enne (ha spento ieri le candeline, il compleanno non è purtroppo stato dei migliori) è stata davvero sottotono, ha indossato la casacca di ...

Volley : La nazionale femminile giocherà tre amichevoli con il Giappone : Il primo test match si svolgerà il 7 maggio , ore 20.00, al PalaYamamay di Busto Arsizio e la gara verrà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo. La ...

Volley - La Nazionale italiana maschile torna a Reggio Calabria : Oggi il Palasport è tornato ad essere il tempio dello sport e del basket in cui vengono anche organizzati tanti concerti e spettacoli che richiamano l'attenzione anche dalle vicine regioni. Mancava ...

MondialVolley - Mazzanti convoca 28 azzurre e vara la 'Nazionale under 2020' : ... domani Conegliano in trasferta contro Scandicci ha il match point per la finale Champions League Volley, Novosibirsk-Perugia: come seguirla in tv e in streaming Esclusiva SN, intervista a Mario ...

Volley : Nazionale Femminile - Mazzanti ha scelto 28 atlete per l'estate azzurra : ... e che poi le vedrà impegnate ai Giochi del Mediterraneo , dal 22 giugno al 1 luglio a Tarragona, e infine nell'appuntamento più importante: il Campionato del Mondo in programma in Giappone dal 30 ...

Volley - Davide Mazzanti : “La mia Italia : in Nazionale solo chi gioca con i club - convocazioni in base al rendimento. Verso le Olimpiadi 2020…” : Davide Mazzanti ha svelato la composizione del gruppo allargato con il quale affronterà la lunga estate che porterà ai Mondiali in Giappone. Il CT della Nazionale Italiana di Volley femminile ha poi deciso di commentare le proprie convocazioni. Queste le spiegazioni che il coach marchigiano ha rilasciato alla Federazione: “Il principale criterio di selezione è stato il rendimento che le atlete hanno avuto nel corso della stagione di club. Nella ...

Volley : al "PalaCalafiore" va in scena l'Azzurro nazionale : "Quello di riportare nella città di Reggio Calabria la nazionale italiana di Volley maschile, massima espressione di questo sport, è un desiderio che avevo espresso già dal primo giorno della mia ...

Volley - Nazionale Italiana femminile seniores : ecco la lista del CT Davide Mazzanti per la stagione 2018 : ... e che poi le vedrà impegnate ai Giochi del Mediterraneo , dal 22 giugno al 1 luglio a Tarragona, e infine nell'appuntamento più importante: il Campionato del Mondo in programma in Giappone dal 30 ...

Volley - Il tecnico della nazionale femminile Davide Mazzanti in Puglia. Il week end di Coppa. : ... ore 17.00, COVEME VIP SAL LAZZARO - CUORE DI MAMMA CUTROFIANO , ore 20.00, Sabato 31 Marzo - Finali FINALE 3/4 POSTO , ore 16.00, FINALISSIMA , ore 19.00, PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING: https://...