VINCITORE EUROVISION SONG CONTEST 2018 Chi ha vinto? Il giorno fortunato dei

Eurovision Song Contest 2018/ Finale - diretta : incursione sul palco - lacrime per SuRie. (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 22:10:00 GMT)

EUROVISION SONG CONTEST 2018/ Finale - diretta : la love story di Alfred e Amaia (Spagna). (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 21:20:00 GMT)

Eurovision Song Contest 2018/ Finale - diretta : Israele favorito - Italia tra primi dieci. (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 20:27:00 GMT)

Eurovision Song Contest 2018/ Finale - diretta : le polemiche continuano! (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:52:00 GMT)

VINCITORE EUROVISION SONG CONTEST 2018?/ Chi ha vinto? Madame Monsieur possibile sorpresa : VINCITORE EUROVISION SONG CONTEST 2018: Eleni Foureira per Cipro e Netta Barzilai per Israele favorite, poche possibilità per l'Italia con Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 19:44:00 GMT)

Eurovision Song Contest 2018/ Finale - diretta : Serena Rossi e Federico Russo alle prove. (Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:27:00 GMT)

SALVADOR SOBRAL/ Il VINCITORE EUROVISION Song Contest 2017 ha subito un trapianto di cuore : SALVADOR SOBRAL, vincitore dell'Eurovision Song Contest 2017, torna questa sera in qualità di ospite per riproporre la sua Amar Pelos Dois e duettare con Caetano Veloso.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 13:25:00 GMT)

VINCITORE EUROVISION Song Contest 2018?/ Chi ha vinto? Cipro e Israele favoriti : Vincitore Eurovision Song Contest 2018: Eleni Foureira per Cipro e Netta Barzilai per Israele favorite, poche possibilità per l'Italia con Ermal Meta e Fabrizio Moro.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 12:19:00 GMT)