ansa

: Viérin, solidarietà con Alpini. Presidente Regione condanna 'indegne azioni' #ANSA - AnsaValledAosta : Viérin, solidarietà con Alpini. Presidente Regione condanna 'indegne azioni' #ANSA - AnsaTrentinoAA : Viérin, solidarietà con Alpini. Presidente Regione condanna 'indegne azioni' |#ANSA - AostaNews24 : @LaurentViérin: “La solidarietà di tutta la Regione, agli Alpini” -

(Di sabato 12 maggio 2018) ANSA, - AOSTA, 12 MAG - "Esprimiamo, come Valle d'Aosta e come valdostani, profondaai nostriin merito ai gravi fatti avvenuti a Trento, in occasione dell'annuale adunata". Lo ...