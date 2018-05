Vienna Cammarota in cammino | continua il percorso sulle orme di Goethe

Vienna Cammarota : “Sarà riportato alla luce il Battistero del VI Secolo d.C.” : “Domani, per la prima volta mostreremo al mondo, alle telecamere ed alla stampa tutta, il Battistero del V-VI Secolo d.C. A distanza di 10 anni riportiamo alla luce il Battistero, scoperto nel 2004 e mai mostrato alle tv. Esso, negli anni immediatamente successivi alla sua scoperta, per impedirne il deterioramento e per una migliore conservazione in attesa di trovare una soluzione per la sua ostensione, fu ricoperto con della sabbia. Ora, dopo ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : domani a Selinunte sarà riportato alla luce il Battistero del VI Secolo d.C. : “domani, per la prima volta mostreremo al mondo, alle telecamere ed alla stampa tutta, il Battistero del V-VI Secolo d.C. A distanza di 10 anni riportiamo alla luce il Battistero, scoperto nel 2004 e mai mostrato alle tv. Esso, negli anni immediatamente successivi alla sua scoperta, per impedirne il deterioramento e per una migliore conservazione in attesa di trovare una soluzione per la sua ostensione, fu ricoperto con della sabbia. Ora, dopo ...

Vienna Cammarota : battistero del VI secolo riportato alla luce : “A distanza di 10 anni riportiamo alla luce il battistero risalente al V-VI secolo, scoperto nel 2004 e mai mostrato alle tv. Esso, negli anni immediatamente successivi alla scoperta, per impedirne il deterioramento e per una migliore conservazione in attesa di trovare una soluzione per la sua ostensione, è stato ricoperto con della sabbia. Ora, dopo un decennale oblìo, il fonte è stato riscoperto per avviare le procedure necessarie al suo ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : “Oggi pomeriggio arriverò a Santa Ninfa” : “La stella è il simbolo della Valle del Belice. L’ho fotografata. Ho già percorso ben 90 chilometri a piedi. Gibellina Vecchia dista 20 Km da Gibellina Nuova ma ho voluto ugualmente andarci. Alla Fondazione Orestiadi ho visto in esposizione le opere di Bonito Oliva, Pomodoro e c’è il simbolo dei popoli del Mediterraneo. La Sicilia è completa perché spazia dalla Civiltà Antica, all’Arte Moderna e Contemporanea”. Lo ha affermato Vienna ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : “Questo pomeriggio arriverò a Gibellina Nuova a 50 anni dal terremoto” : “Ho già compiuto 70 chilometri a piedi. Questo pomeriggio arriverò a Gibellina Nuova a 50 anni dal terremoto”. Lo ha affermato Vienna Cammarota, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo di anni 68 che sta ripercorrendo totalmente a piedi il viaggio compiuto dallo scrittore tedesco Wolfgang Goethe dal 1786 al 1788. La Sicilia si è mobilitata per Vienna, partita dalla Repubblica Ceca il 28 Agosto del 2017. Vienna ha una ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe in Sicilia : partenza da Palermo - destinazione Partinico : “Il Duomo di Monreale è la vera anima dell’area di Palermo, non si può non visitarlo che si fosse credenti o semplici turisti e penso che sia fondamentale legare i monumenti religiosi e non religiosi al racconto anche del contesto naturalistico in cui sono. Lo fece anche Goethe nella descrizione dei paesaggi”. Lo ha affermato Vienna Cammarota, la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE che all’età di 68 anni è la prima donna al mondo che sta ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe : “Dobbiamo narrare i paesaggi - i fiumi - le montagne - i laghi. Essere noi stessi ambasciatori dell’Italia” : “Il mondo è cambiato, Goethe esprimeva quel desiderio di andare, peregrinare, che allora era prerogativa di poche persone. Oggi Palermo è punto di accoglienza. Ancora una volta le persone sono ancora più avanti delle leggi, noi abbiamo ancora una legislazione che è legata ad un’idea di movimento che è soltanto o il turismo per andare a vedere i monumenti o l’immigrazione. Non siamo ancora entrati nell’idea moderna della mobilità, del diritto ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe - è giunta a Palermo : “Dobbiamo narrare i paesaggi, i fiumi, le montagne, i laghi. Essere noi stessi ambasciatori dell’Italia, della sua bellezza, nel mondo. Dobbiamo farlo tutti e dare sempre di più la possibilità alle Guide Ambientali Escursionistiche di farlo nelle scuole, nei Parchi, in tutti i siti e geo – siti. Ad un paesaggio possiamo legare la storia di un popolo ma anche dell’artista che lo ha ritratto, ad un fiume possiamo legare la narrazione dell’ambiente ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe : “in Sicilia - da Palermo - farò altri 724 km a piedi - attraverserò ben 36 paesi - in circa 45 giorni” : “Tanti i Siciliani che mi hanno contattato appena si è diffusa la notizia del mio arrivo. Una signora di Agrigento mi ha scritto che in occasione del mio passaggio, preparerà la stessa cena che lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe consumò nel 1787 quando arrivò nell’allora Girgenti. In Sicilia, da Palermo, farò altri 724 chilometri a piedi, attraverserò ben 36 paesi, in circa 45 giorni. Entrerò nella Valle del Belice a 50 anni dal terremoto. ...

Vienna Cammarota sulle orme di Goethe : “Arriverò a Palermo alle 10 del mattino di Sabato 28 Aprile al Porto. Sicilia eccomi” : “Dopo otto mesi sto per arrivare in Sicilia. Goethe disse con chiarezza che in Sicilia “è la chiave di tutto”. Io ben 232 anni dopo Wolfgang Goethe voglio riscrivere anche questa parte del diario, descrivendo paesaggi e territorio. Arriverò al porto di Palermo alle ore 10 del mattino del 28 Aprile. La Sicilia ha un territorio vasto, ricco di costumi da raccontare, meraviglioso per i Parchi, le Riserve ed i Geoparchi, di luoghi dove si può sciare ...

Il Viaggio di Goethe : Vienna Cammarota alla volta della Sicilia : “Annuncio che ripartirò per il Viaggio di Wolfgang Goethe. Il 27 Aprile da Napoli, così come fece lo scrittore tedesco nel 1786, mi imbarcherò alla volta di Palermo. Attraverserò tutta la Sicilia a piedi, entrando nei borghi, visitando quei monumenti che lo stesso Goethe vide rimanendone affascinato”. Lo ha annunciato Vienna Cammarota, la Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo che all’età di 68 anni sta percorrendo a piedi ...