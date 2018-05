Video Highlights Inter-Sassuolo 1-2 | Tabellino Serie A 12-05-2018

Video/ Viterbese Pontedera (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C playoff) : Video Viterbese Pontedera (2-1): highlights e gol della partita di Serie C per il primo turno dei playoff che è stata disputata nel Lazio (venerdì 11 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:49:00 GMT)

Video/ Cosenza Sicula Leonzio (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C playoff) : Video Cosenza Sicula Leonzio (2-1): highlights e gol della partita di Serie C per il primo turno dei playoff che è stata disputata in Calabria (venerdì 11 maggio)(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 10:30:00 GMT)

Video/ Carrarese-Pistoiese (5-0) : highlights e gol della partita (Serie C playoff) : Video Carrarese Pistoiese (5-0): highlights e gol della partita valevole per il primo turno dei play-off di Serie C. La squadra di Silvio Baldini cala la manita ed elimina gli arancioni.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:52:00 GMT)

Video/ Casertana-Rende (2-1) : highlights e gol della partita (Serie C playoff) : Video Casertana Rende (2-1): highlights e gol della partita valevole per il primo turno dei playoff di Serie C. I falchetti vincono in rimonta e si qualificano al secondo turno.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:51:00 GMT)

Video/ Avellino-Spezia (1-0) : highlights e gol della partita (Serie B 41^ giornata) : Video Avellino Spezia (1-0): highlights e gol della partita di Serie B, decisa da un gol di Luigi Castaldo che ha regalato i tre punti agli irpini che si avvicinano così alla salvezza.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 09:50:00 GMT)

Video Giro d’Italia 2018 - gli highlights della sesta tappa : che spettacolo sull’Etna! Yates in rosa - vince Chaves - Froome e Aru soffrono : La sesta tappa del Giro d’Italia 2018 è stata davvero spettacolare, avvincente ed entusiasmante. La Caltanissetta-Etna ha regalato grandissime emozioni a tutti gli appassionati, il primo arrivo in salita non ha deluso le aspettative e la Corsa rosa si è infiammata: Esteban Chaves ha vinto la frazione con una fuga della prima ora ma il colombiano della Mitchelton Scott deve ringraziare la generosità del compagno di squadra Simon Yates che ...

Video/ Juventus Milan (4-0) : highlights e gol della partita (Finale Coppa Italia) : Video Juventus Milan (risultato finale 4-0): i gol e gli highlights della partita, finale della Coppa Italia 2018, vinta dalla Vecchia Signora, svoltasi all'Olimpico. (Pubblicato il Thu, 10 May 2018 09:28:00 GMT)

Video Gol Juventus – Milan 4 – 0 - Highlights e Tabellino Finale Coppa Italia 9-05-18 : Risultato Finale Juventus – Milan 4 – 0: Cronaca e Video Gol Benatia, Costa, Kalinic, Finale Coppa Italia 9 Maggio 2018 La Juventus batte il Milan per 4-0 e si aggiudica la per la tredicesima volta la Coppa Italia. Nelle scelte iniziali, Allegri stravolge tutto, inserendo Cuadrado come terzino e escludendo Higuain. Gattuso invece preferisce Cutrone al posto di Kalinic. Nel primo tempo regna il perfetto equilibrio; i rossoneri ...

Juventus-Milan 4-0 : tredicesima Coppa Italia per i bianconeri - Video Gol & Highlights - : Medhi Buffon Foto Getty Images © selezionata da SuperNews La Juventus vince la Coppa Italia per la tredicesima volta nella storia. I bianconeri hanno dominato contro il Milan nel match giocato allo ...

Video/ Les Herbiers Psg (0-2) : highlights e gol della partita (Finale Coppa di Francia) : Video Les Herbiers Psg (risultato finale 0-2): highlights e gol della partita, finalissima della Coppa di Francia 2018. Sfida facile per i parigini, al successo con Lo Celso e Cavani.(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:20:00 GMT)

Video Giro d’Italia 2018 - gli highlights della quarta tappa Catania-Caltagirone. Vince Wellens - staccato Froome : Va a Tim Wellens la quarta tappa del Giro d’Italia 2018: sullo strappo di CaltaGirone splendida azione del belga che conquista il suo secondo successo nella Corsa Rosa. Arrivano già i primi distacchi tra i big: Chris Froome e Fabio Aru perdono secondi da un pimpante Tom Dumoulin. Andiamo a rivivere la frazione con il VIDEO e gli highlights. (foto comunicato Rcs) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

Video/ Empoli Cremonese - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie B 40giornata - : Video Empoli Cremonese , 1-1, highlights e gol della partita, valida nella 40giornata di Serie B. Donnarumma trova il pareggio.

Video/ Empoli Cremonese (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B 40^ giornata) : Video Empoli Cremonese (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita, valida nella 40^ giornata di Serie B. Donnarumma pareggia i conti per gli azzurri su rigore.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 09:10:00 GMT)

Video/ Paganese Catanzaro - 0-0 - : highlights della partita - Serie C 38giornata - : Video Paganese Catanzaro , 0-0, : highlights della partita di Serie C per la 38giornata. Pareggio a reti bianche nell'ultima giornata del girone C.