Vicenza | salta la lista del M5s Il candidato sindaco | “Non è arrivato il nulla osta per

(Di sabato 12 maggio 2018)– Il Movimento Cinquestelle non avrà un proprio. La clamorosa conferma è stata data nel corso di una conferenza stampa convocata a Palazzo Trissino, sede del Municipio vicentino. L’avvocato Francesco Di Bartolo,alle amministrative del 10 giugno per la successione ad Achille Variati del centrosinistra, ha comunicato ufficialmente che non èildal M5s per utilizzare il simbolo del movimento. È questa una condizione essenziale perché unapossa essere incardinata e accettata dall’ufficio elettorale. È stato quindi confermato il sospetto maturato 24 ore prima quando, all’improvviso, dal sito del movimento era scomparsa la città ditra le località interessate alla disfida elettorale. Ieri i vertici del M5s nazionale, contattati dal fattoquotidiano.it, non hanno fornito spiegazioni. Fonti ...