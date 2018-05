Vicenza | la lista del MoVimento 5 Stelle è a rischio

Effetto giallo-verde : anche a Vicenza i vertici M5S stoppano la lista : Siena, Spoleto e Vicenza . Sono le tre città che non vedranno il Movimento 5 stelle alle prossime amministrative del 10 giugno. I vertici M5S hanno infatti deciso di non certificare la lista dei ...

Vicenza - a rischio la lista del M5s. Il candidato sindaco : “Non so ancora nulla” : Vicenza. “La conferenza stampa è convocata per le 11 a Palazzo Trissino. Allora saprete tutto”. L’avvocato vicentino Francesco Di Bartolo, candidato del Movimento Cinquestelle per la poltrona di sindaco a Vicenza, promette che solo in quel momento verrà sciolto il mistero attorno a una possibile desistenza a favore del centrodestra. Ma egli stesso attende notizie, visto che nessuno gli ha comunicato se da Milano arriverà il via libera ...