Vibo Valentia | caccia al killer in fuga E' armato

PRESO IL KILLER DI Vibo Valentia : 2 MORTI E 3 FERITI/Ultime notizie : incerto il collegamento tra le sparatorie : sparatorie nel VIBOnese: 2 MORTI e 3 FERITI. Pomeriggio di pura follia in Calabria: il KILLER catturato dopo una intensa caccia all'uomo. Si tratta di un 32enne con problemi psichici.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 23:30:00 GMT)

Vibo Valentia - identificato il killer che ha ucciso 2 persone. E' caccia all'uomo : L'assassino, di Nicotera, armato di fucile, prima ha ucciso un uomo e una donna in casa, poi ha fatto irruzione in un bar dove ha colpito delle persone mentre giocavano a carte. Tre i feriti gravi. ...

Vibo Valentia - un morto e quattro feriti in due sparatorie : il killer è in fuga : Un morto e quattro persone ferite in di due sparatorie avvenute nel pomeriggio di venerdì in due distinte località del Vibonese, Limbadi e Nicotera. È probabile che il killer, in fuga e ricercato dai carabinieri, sia lo stesso. La vittima, Michele Valarioti, 63 anni, è stata uccisa a colpi di fucile a Nicotera nei pressi della sua abitazione. Sempre a Nicotera è stata ferita una donna che era per strada mentre in precedenza, a Limbadi, tre ...

Centro scommesse abusivo sequestrato a Vibo Valentia : Vibo Valentia - I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia hanno accertato che in un'agenzia di scommesse di Vibo Valentia, venivano raccolte, del tutto abusivamente, ...