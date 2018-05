Viaggio sul sentiero torto del governo Lega-M5s Parla Gentili

Roma - Viaggio sull'Aurelia tra dossi e crateri : 97 sbalzi in soli 8 chilometri : A fine viaggio, il nostro conta-buche segna 97 sbalzi in poco più di 8 chilometri di strada. Via Aurelia, dal Cupolone di Michelangelo allo svincolo del Gra, andata e ritorno. Tirando sempre dritto, ...

Turismo 4.0 e Politecnico di Milano : i consulenti di Viaggio CartOrange diventano un caso di studio : CartOrange, la più importante azienda italiana di consulenti di viaggio, è fra le realtà scelte come partner dall’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano, che dal 2014 studia l’impatto delle nuove tecnologie sull’evoluzione del settore travel nel nostro Paese. Nel corso del 2018 l’azienda, specialista dei viaggi esperienziali su misura, collaborerà con l’Osservatorio in particolare sul ...

L'Italia spaccata sull'Appennino dalla E45 chiusa. La rabbia degli utenti : 'Due ore in più di Viaggio con la deviazione' : Italia divisa a metà con la Statale Tiberina 3bis interrotta in quota. Non c'è davvero pace per la E45 : ieri, nel tardo pomeriggio, un vasto incendio si è verificato all'interno della galleria Monte ...

Incubo sull'A10 - code chilometriche dopo l'incidente : "Non mettetevi in Viaggio" : code chilometriche sull’A10, l’autostrada dei Fiori. Sono circa 11 i km di coda registrati sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia nel tratto tra Savona e Spotorno, in direzione ponente. Colpa dell’incidente

Dalla pagina allo schermo : Heart of the sea – Le origini di Moby Dick e Pan – Viaggio sull’isola che non c’è sono su Infinity : Heart of the sea - Pan Il dialogo tra letteratura e cinema è sempre stato uno dei più creativi e imprevedibili: lasciatevi sorprendere da due titoli del catalogo Infinity in cui le immagini danno forma alle parole. Heart of the sea- Le origini di Moby Dick è la trasposizione cinematografica del libro che, nel 2000, ha ricostruito l’incredibile e tragica vicenda della baleniera ottocentesca Essex che, a sua volta, ha ispirato (almeno in parte) ...

In Viaggio sulla Transiberiana d’Italia : Idee per un 25 aprile differente, immerso nella natura e nella storia più autentiche? Un viaggio sulla Transiberiana d’Italia è quello che fa per voi. Da Sulmona a Roccaraso, il 25 aprile si celebrerà una giornata-evento su un tratto di un percorso storico dismesso che fece da sfondo a pagine importanti della Resistenza, e sarà replicata il primo maggio. Ma da qui alla fine dell’anno le partenze fioccheranno, con picchi di 3 o 4 al ...

Un Viaggio di ricerca antropologica Occhisulmondo a Parigi per indagare il dramma dello scontro sociale fra culture diverse : ... la piéce viene ricollocata ai nostri giorni, e Venezia diventa Europa, che al momento rappresenta il centro dell'economia occidentale che viene attaccata da una cultura 'mora'. Una cultura che va a ...

Neve firma “L’uomo in movimento” - un murales per Michelin sul tema del Viaggio : Il primo uomo è nato nomade. Nomade e artista, perché ha lasciato testimonianza dei suoi spostamenti nelle incisioni rupestri, sorta di rudimentale diario di viaggio preistorico. Da allora, il viaggio e l’uomo continuano ad...

Maltrattate sulla nave : il Viaggio da incubo di 500 pecore : Maltrattate e costrette a vivere in un vero e proprio tugurio, stipate in gabbie anguste e maleodoranti: è il terribile destino di oltre 500 pecore, trasportate su una nave cargo dall’Australia al...

Idee rivoluzionarie e risultati - Viaggio nel fenomeno Red Bull : c'è da imparare : Un'idea geniale perché ha ovviato al vecchio detto: 'chi una storia non ce l'ha, non può darsela', e anche perché ha avuto la lungimiranza di iniziare il suo colonialismo dal mondo germanico: 'chi ...

Totti sulle Ramblas - Viaggio nella Barcellona 'alla romana' : Per citare il Kipling tanto caro a Eusebio Di Francesco c'è una sottile linea , giallo, rossa di eroi che passa tra la "giungla" delle Ramblas e Plaza del Rey: una retta spazio-temporale che lega ...

Viaggio nel museo più "odiato" d'Italia. "Basta insulti - venite a vedere chi sono i massoni" : Fuori dalla porta chi si ferma grida offese, insulti di odio contro i massoni. Dentro, dopo un finto scheletro che ti accoglie, ci si immerge nell'esoterismo: scaffali e pareti ricoperte di grembiuli, simboli massonici, fotografie, pugnali, pipe, e quella strana collezione di centinaia di puffi. Benvenuti al museo "più odiato d'Italia".Via dell'Orto 7, Firenze, è lì che sei anni fa Cristiano Franceschini, orgogliosamente ...

Roma - Viaggio sul Tevere tra baraccopoli - plastiche e rischi esondazione : “Un patrimonio da salvare” : Un fiume attraversa la Capitale, ma a volte i Romani se ne scordano. “Siamo riusciti a spingere le istituzioni a fare un focus sul fiume”, racconta a ilfattoquotidiano.it Paola Verdinelli, presidente di Agenda Tevere, Onlus che riunisce molte associazioni di tematiche diverse – sportive, ambientaliste, culturali, che si occupano di architettura e paesaggio, di ciclisti – e che “non ha il compito di aggredire le istituzioni per quello ...

"L'ultimo Viaggio" - un film sulla memoria - sull'amore e sulla guerra : E' in arrivo al cinema, giovedì 29 Marzo, "L'ultimo viaggio", un'opera focalizzata sul rapporto tra un nonno e la nipote ma che, sullo sfondo, raffronta anche la Seconda guerra mondiale e la rivoluzione ucraina del 2014.Il film di Nick Baker Monteys ha per protagonista Edward (il magnetico Jurgen Prochnow), un berlinese ultra novantenne che, a pochi giorni dal funerale della moglie, decide di partire per Kiev allo scopo di ricucire un"antica ...