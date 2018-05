Via dell’Arcadia | lotta al degrado e abusivismo commerciale

romadailynews

(Di sabato 12 maggio 2018)al: intervento della Polizia Locale nel mercato di viaContinuano le attività disposte dal Comando Generale per contrastare varie forme diurbano e: stamattina controlli mirati a tutelare i tanti operatori che svolgono regolarmente la propria attività all’interno dei mercati rionali. Gli agenti del PICS (Pronto Intervento Centro Storico) sono intervenuti nel mercato di Via, dove sono stati effettuati sequestri amministrativi e penali di vari tipi di merce (bigiotteria, fiori finti, abbigliamento, articoli per la casa ed accessori di telefonia) per un totale di circa 2000 pezzi. Tra questi, un ingente quantitativo di borse, portafogli e scarpe, riproducevano marchi contraffatti di note aziende. Durante le attività sono stati identificati due venditori, di nazionalità italiana e bengalese, che ...